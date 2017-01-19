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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 17:58 BJT

《全球汇市》美元守住多数涨幅，此前因叶伦暗示加速升息大涨

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0664  1.0630  +0.32  +1.44  1.0513
    美元/日圆            114.44  114.65  -0.18  -2.08  116.87
    欧元/日圆         122.05  121.85  +0.16  -0.89  123.14
    美元/瑞郎            1.0050  1.0070  -0.20  -1.26  1.0178
    英镑/美元            1.2313  1.2257  +0.46  -0.19  1.2336
    美元/加元            1.3278  1.3269  +0.07  -1.13  1.3430
    美元/离岸人民币         6.8340  6.8380  -0.06  -1.99  6.9726
    澳元/美元            0.7560  0.7505  +0.73  +4.78  0.7215
    新西兰元/美元        0.7184  0.7118  +0.93  +3.50  0.6941
    欧元/瑞郎         1.0716  1.0707  +0.08  -0.01  1.0717
    欧元/英镑         0.8659  0.8666  -0.08  +1.66  0.8518
    欧元/瑞典克朗     9.5233  9.5135  +0.10  -0.59  9.5799
    美元/挪威克朗        8.4613  8.4911  -0.35  -2.03  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 刘秀红/白云/侯雪苹/蔡美珍；审校 高琦/孙茉莉/张荻)
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