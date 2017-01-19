路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC

路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。

台湾银行是独家牵头行兼簿记行(MLAB)。长华科技为贷款A部分40亿台币的借款人，这部分贷款又细分为73.5亿日圆(6,400万美元)定期贷款A1和15亿台币循环贷款A2。长华电材为贷款B部分28.5亿台币借款人。A、B两部分贷款均可以台币、人民币、美元或日圆提取。

台币贷款部分的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码61-75个基点，美元部分的利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码95-115个基点。人民币部分的利率较离岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码95-100个基点，日圆部分利率较东京银行间拆放款利率(Tibor)加码95-115个基点。银行最高前端费20个基点。

定于周五签约。