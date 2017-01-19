路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
台湾银行是独家牵头行兼簿记行(MLAB)。长华科技为贷款A部分40亿台币的借款人，这部分贷款又细分为73.5亿日圆(6,400万美元)定期贷款A1和15亿台币循环贷款A2。长华电材为贷款B部分28.5亿台币借款人。A、B两部分贷款均可以台币、人民币、美元或日圆提取。
台币贷款部分的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码61-75个基点，美元部分的利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码95-115个基点。人民币部分的利率较离岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码95-100个基点，日圆部分利率较东京银行间拆放款利率(Tibor)加码95-115个基点。银行最高前端费20个基点。
定于周五签约。
贷款的大部分资金将用于上述收购案，其余资金将用于营运资本，及为2012年4月签署的43.7亿台币等值五年期循环信贷进行再融资。(完)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017