重温稿-台湾货币市场：短率持稳关注换新钞资金变化，年味渐浓RP利率微升

* 短率持稳，关注明起换新钞资金变化 * 拆款需求略增加，资金不像先前宽松 * 短票利率无大变，年后利率稳在0.38% * 债券RP年味渐浓，跨年利率微幅上调 记者 罗两莎 路透台北1月19日 - 台湾银行间短率周四大致持稳。资金调度人员指出，今天市场资金还算相当充裕，但 已经不像先前宽松，拆款需求亦略增，利率维持则持稳；惟仍须关注明日起八大银行春节换新钞开跑后，市场 资金的变化。 他们表示，随春节换新钞作业开跑，各大银行库存现金比重拉高，周转金将随之下降，预计春节倒数五天 资金可能会稍微变紧。 〞今天利率没变，但感觉资金没有像之前那么松了。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员亦称，昨天适度拉低拆款利率后，今天〞生意〞还不错，资金需求略增，利率则持 稳于上日水准，对银行拆在0.38-0.39%，对票券商则在0.40-0.41%。 三位票券商资调人员称，今天市场资金状况〞还算可以〞，但已经有部分具公股色彩的银行操作偏保守， 主要是明天将换新钞，春节前可能没有多余资金可供拆款。 〞资金还好，但有人说有点紧了。〞一大型票券商资调人员说。 台湾央行称，为便利民众春节前兑换新钞，明天(20日)起至26日止，包括台银、土银、合库银、一银、华 银、彰银、台湾企银及中华邮政等八家金融机构，共454家分行(邮局)提供换新钞服务。 本地时间 17:41 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.623 31.586 台湾加权股价指数<.TWII 9,318.12 9,341.97 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.172% 0.173% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.170-0.250% 0.172-0.300% --一周拆款利率区间 0.173-0.380% 0.173-0.360% --两周拆款利率区间 0.200-0.410% 0.180-0.180% --三周拆款利率区间 0.190-0.420% 0.190-0.430% **短票利率无大变化** 短票方面，票券商指出，随春节进入倒数，近日尽量不卖年内的票，资金落点大都安排在农历春节后，利 率则不变。 但他们说，明天起八大行库换新钞服务开跑，今天市场气氛已经有点改变，部分公股银行比较保守；惟市 场经去年11月资金突然异常紧俏洗礼之后，12月和1月操作均趋谨慎，大家都提早安排春节资金，预估春节前 市场资金不致太过紧俏，今年应该可以做个好年。 〞这两天有些公股银行比较缺周转金，民营银行还好，但我们的(资金)缺口不大，这旬应该很好过。〞一 大型票券商交易员说。 今日落点在农历年前的自保短票利率承作利率在0.33%，上日亦同；而跨农历年的自保短票利率承作利率 主要在0.38%，上日亦在此水准。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.387%，区间在0.27-0.53%，成交量为101.59亿 台币；前日加权平均利率在0.388%，区间在0.27-0.42%%，成交金额63.14亿台币。 而在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.383%，利率区间在0.35-0.42%，成交量为34.3 7亿台币；前日加权平均利率在0.398%，区间在0.35-0.41%，成交金额37.59亿台币。 台湾央行周四发行6,435.8亿台币定存单，较今日到期定存单金额6,262.8亿台币，发行余额增173亿台币 。 本周央行存单到期总额为1兆(万亿)430.3亿台币，周五到期金额为1,135.5亿台币。 拆款中心资料 显示，周四银行超额准备为364亿台币，累计超额准备为7,088亿台币、加计前期1%的 超额准备8,742亿台币。 *RP市场年味渐浓利率微扬** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今天已明显感受到基金赎回量变多的情况，市场资金也变 少了，但还没有到缺钱的地步，利率则略微上调。 他们指出，事实上，今天不仅基金赎回明显量增加，随着明天起八大银行将提供换新钞服务，银行端钱也 变少且略变紧，已经有〞年味〞。 〞开始了！有过年的感觉了，真的有年味了喔。〞一大型证券商交易员说。 而在票券商方面，票券商交易员说，今天市场资金〞平平〞，但基金赎回量确已明显增加，所幸近日拆款 利率略下滑，正好可以用较便宜的资金弥补缺口。 〞今天很多解(约)回去啦，快要过年了，就让他们走吧。〞一大型票券商交易员说。 近期将发行的债券有：周五(20日)为阿布达比国民银行(National Bank of Abu Dhabi P.J.S.C.)发行30 年期美元计价债券，金额8.85亿美元；下周分别有：周一(23日)财政部将发行五年期公债共250亿台币、凯基 商业银行发行30年期公司债，共2亿美元；周二(24日)财政部将发行91天期国库券，金额暂订300亿台币，及中 国输出入银行发行金融债券，金额40亿台币。 今日证券商与金融机构短天期作公债RP利率主要落在0.30-0.32%，且以0.32%占大宗；上日则在0.32%；公 司债附买回利率落在0.40-0.42%，上日在0.42%；跨农历年后公债主要成交在0.33-0.35%，上日则在0.33-0.34 %；公司债主要落在0.45%，上日则在0.44%。 票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.23-0.25%，上日在0.23-0.24%； 而跨农历年后公债参考利率在0.28-0.30%，上日在0.28-0.295%；公司债利率主要成交在0.30-0.32%，上日在0 .32-0.33%。(完) (审校 林高丽)