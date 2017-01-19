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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 18:13 BJT

东南亚股市：对叶伦发出的升息讯号反应平淡，特朗普就职前市场谨慎

涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   360.63    -0.38   -0.11   +3.16   349.57
    新加坡                     3008.22     8.00   +0.27   +4.42  2880.76
    马来西亚                  1666.51     1.49   +0.09   +1.51  1641.73
    泰国                      1554.88    -5.95   -0.38   +0.77  1542.94
    印尼                      5298.95     4.16   +0.08   +0.04  5296.71
    菲律宾                     7246.08    89.72   +1.25   +5.93  6840.64
    越南                        682.31    -0.97   -0.14   +2.62   664.87
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 高琦/孙茉莉; 审校 张荻/白云)
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