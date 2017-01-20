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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 15:02 BJT

台湾货币市场：春节换新钞启动资金面略趋紧，拆款短票及RP利率全面走扬

* 短率微幅走升，换新钞发威资金变少
    * 票券商资金缺口不小，拆款需求增温
    * 大型银行库存现金增，短票利率走升
    * 债券RP市场资金略紧，利率微幅上扬

     记者 罗两莎
    路透台北1月20日 - 台湾银行间短率周五上扬。资金调度人员称，随着八家大型银行今
起启动春节换新钞，市场资金已由原来的充裕转呈略趋紧，多家票券商出现较大资金缺口，
拆款需求增温，利率亦随之走扬。
    
    他们表示，为支应民众春节换新钞之需，包含台湾银行等八家大型银行均须备妥充裕现
金，库存现金比重拉高而周转金变少，各银行能提供拆款的资金相对有限，导致资金面略偏
紧。
    
    〞钱都放在金库，周转金少了，大家都发现资金变紧了，利率也上来了，有人刚开始不
能接受，但吵闹了一会儿还是拿了，〞一大型银行资调人员说。
    
    他们表示，今天票券商资金缺口较大，加上各大公股银行偏保守，一大早就有票券商资
调人员上门找钱，但因各大银行手中周转金不多，部分大型银行因而拉升拆款利率。
    
    一大型银行资调人员即称，今天来自票券商新的资金需求出笼，但因可供拆款资金不多
，市场已经感受到八大银行换新钞的〞威力〞。
    
    另一大型银行资调人员也说，今天市场资金有点小〞紧〞张，因而拉升拆款利率，但有
缺口较大的票券商还跟银行杀价，不过，他们在市场上询价且绕了一大圈之后，最后还是接
受较高的利率。
    
    多位票券商资调人员指出，今天市场资金的确略为变少，利率略升高，跨年拆款利率在
0.40-0.42%。 
       
    台湾央行称，为便利民众春节前兑换新钞，今天起至26日止，包括台银、土银、合库银
、一银、华银、彰银、台湾企银及中华邮政等八家金融机构，共454家分行(邮局)提供换新
钞服务。
          
 本地时间 14:38                   今日报价                上日收盘
 台币兑美元                        31.537                  31.623
 台湾加权股价指数<.TWII           9,331.46                9,318.12
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.173%                  0.172%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间              0.173%               0.170-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.350%            0.173-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.173-0.420%            0.200-0.410%
     --三周拆款利率区间         0.380-0.420%            0.190-0.420%
                                                     
    
    **短票利率走升**
    
    短票方面，票券商指出，今天有大型银行开始出现比较缺钱的情况，年前利率大致持稳
，但跨年利率已经开始反应年关因素而略走高。
    
    〞利率有稍微上来一点点，换新钞啊，大家库现(库存现金)太高了。〞一大票券商交易
员说。
    
    但他们说，今年市场资金情况已经很好，即使距离农历年关仅剩四至五个营业日，市场
资金仍相当充裕，“感觉上好像没有过过这么好过的农历年关”。

    今日落点在农历年前的自保短票利率承作利率在0.30-0.33%，上日则在0.33%；而跨农
历年的自保短票利率承作利率主要在0.38-0.40%，上日则在0.38%。
       
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.382%，区间在0.27-0.42%，
成交量为95.57亿台币；前日加权平均利率在0.387%，区间在0.27-0.53%，成交金额101.59
亿台币。
    
    而在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.397%，利率区间在0.38-0.4
8%，成交量为59.82亿台币；前日加权平均利率在0.383%，区间在0.35-0.42%，成交金额34.
37亿台币。   
        
    今日到期央行定存单金额1,135.5亿台币；发行金额稍晚公布。
    
    下周到期央行定存单总计9047亿台币；分别为周一4,004亿、周二2,070亿、周三1,234.
50及周四1,738.50亿。   
       
    拆款中心资料 显示，修正后周四银行超额准备为371亿台币，累计超额准备为7,0
96亿台币、加计前期1%的超额准备8,750亿台币。
    
          　      
    *基金赎回续增，RP利率微升**
        
    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今天投信公司基金赎回量仍多，市场资
金略趋紧，利率亦随之微扬。
    
    〞今天基金赎回偏多，利率有上来，这个时候就不要过于执着和坚持了。〞一大型证券
商交易员说。
    
    在票券商方面，交易员也说，今天资金确有略趋紧，因有大型公股行库暂时关门(不做R
P交易)，钱也变的比较不好调到，利率略走高；且预估下周上半周利率可能进一步上扬。

    下周将发行的债券有：周一(23日)财政部将发行五年期公债共250亿台币、凯基商业银
行发行30年期公司债，共2亿美元；周二(24日)财政部将发行91天期国库券，金额暂订300亿
台币，及中国输出入银行发行金融债券，金额40亿台币。    
   
    今日证券商与金融机构短天期作公债RP利率主要落在0.32%，上日则在0.30-0.32%，且
以0.32%占大宗；公司债附买回利率落在0.42%，上日在0.40-0.42%；跨农历年后公债主要成
交在0.35%，上日在0.33-0.35%；公司债主要落在0.44-0.45%，上日则在0.45%。
       
    票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.23-0.27%，上
日在0.23-0.25%；而跨农历年后公债参考利率在0.30-0.33%，上日在0.28-0.30%；公司债利
率主要成交在0.30-0.35%，上日在0.30-0.32%。(完)  

 (审校 乔艳红)
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