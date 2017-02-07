修正-路透基点：世茂房地产与三家银行签署30亿元人民币贷款--TRLPC(1月19日)

(更正：内文第二段“香港支行”改为“香港分行”)

路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。

根据该公司1月9日在港交所的公告，贷方是上海浦发银行宝山支行、上海银行徐汇支行和上海农商银行宝山支行。上海浦发银行宝山支行为牵头行，其香港分行担任代理行。

该贷款案已于1月6日签约。如果公司创始人及董事长许荣茂不再是最大的单一股东，其持股低于51%或失去对公司的直接管理权，贷款可能被取消或立即到期。

该公司曾在2016年4月发起了18亿元人民币一年期离岸贷款案，所筹款项用于一般公司用途。该贷款案后来被取消，因可在境内以更有利的价格借贷。该离岸贷款原将支付4.85%的固定利率，以及10个基点的提前参贷费。