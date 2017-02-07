修正-路透基点：世茂房地产与三家银行签署30亿元人民币贷款--TRLPC(1月19日)

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
(更正：内文第二段“香港支行”改为“香港分行”)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
根据该公司1月9日在港交所的公告，贷方是上海浦发银行宝山支行、上海银行徐汇支行和上海农商银行宝山支行。上海浦发银行宝山支行为牵头行，其香港分行担任代理行。
该贷款案已于1月6日签约。如果公司创始人及董事长许荣茂不再是最大的单一股东，其持股低于51%或失去对公司的直接管理权，贷款可能被取消或立即到期。
该公司曾在2016年4月发起了18亿元人民币一年期离岸贷款案，所筹款项用于一般公司用途。该贷款案后来被取消，因可在境内以更有利的价格借贷。该离岸贷款原将支付4.85%的固定利率，以及10个基点的提前参贷费。
世茂房地产控股有限公司还于1月6日在港交所发布公告称，将以相当于本金额103.3125%的价格连同应计和未付利息，在2月6日全部赎回8亿美元2020年到期的票据。(完)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新