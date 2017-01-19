重温稿-中国个股：国海证券公布伪造印章事件处置方案，共承担债券面值167.8亿元

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
根据公告的处置方案，信用债全部由国海证券承担，共计面值35.90亿元；部分利率债按比例各自买断，国海买断面值为87.30亿元；部分利率债由事涉机构继续持有，其投资收益与相关资金成本之差额由国海与事涉机构共担，此部分共计面值44.60亿元。
此外，个别事涉机构已于2016年12月20日前对相关债券进行处置，形成实际损失的按比例分担，国海分担损失共计约0.56亿元。综上，国海共承担债券面值167.8亿元。
目前，国海证券已与全部事涉机构完成协商，其中，与24家机构签订了相关协议，1家机构自行承担。
公告指出，因个别事涉机构于2016年12月20日前处置债券形成实际损失，国海证券分担的损失约0.56亿元计入2016年当期损益，使得公司2016年度利润总额减少约0.56亿元。
由国海承担的债券面值167.80亿元全部按成本计入“持有至到期投资”核算。持有期间，债券价格变动均不影响当期利润。
国海表示，对事涉债券进行专项管理。采取积极主动的管理策略，有效控制各类风险特别是信用债的信用风险，努力提高组合收益。
因相关人员伪造印章签订债券业务协议引发纠纷，国海证券股票自12月15日起停牌至今。该公司股票及相关债券将自2017年1月20日开市起复牌。（完）
参看公告详情，点选链接： here (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新