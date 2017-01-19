重温稿-中国个股：国海证券公布伪造印章事件处置方案，共承担债券面值167.8亿元

路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。

根据公告的处置方案，信用债全部由国海证券承担，共计面值35.90亿元；部分利率债按比例各自买断，国海买断面值为87.30亿元；部分利率债由事涉机构继续持有，其投资收益与相关资金成本之差额由国海与事涉机构共担，此部分共计面值44.60亿元。

此外，个别事涉机构已于2016年12月20日前对相关债券进行处置，形成实际损失的按比例分担，国海分担损失共计约0.56亿元。综上，国海共承担债券面值167.8亿元。

目前，国海证券已与全部事涉机构完成协商，其中，与24家机构签订了相关协议，1家机构自行承担。

公告指出，因个别事涉机构于2016年12月20日前处置债券形成实际损失，国海证券分担的损失约0.56亿元计入2016年当期损益，使得公司2016年度利润总额减少约0.56亿元。

由国海承担的债券面值167.80亿元全部按成本计入“持有至到期投资”核算。持有期间，债券价格变动均不影响当期利润。

国海表示，对事涉债券进行专项管理。采取积极主动的管理策略，有效控制各类风险特别是信用债的信用风险，努力提高组合收益。

因相关人员伪造印章签订债券业务协议引发纠纷，国海证券股票自12月15日起停牌至今。该公司股票及相关债券将自2017年1月20日开市起复牌。（完）

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