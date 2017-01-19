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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 19:52 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，受豆油跌势的拖累

路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。

指标4月棕榈油期货 收跌0.6%，报每吨3,131马币(704美元)。

成交量为41,828口。

“技术面不好，无法突破昨日高位3,175马币，”一位在吉隆坡的交易员说。

“投资者可能也想结清仓位，因为特朗普的原因，”他说，指的是特朗普将在周五走马上任以及对他执政策略的担忧情绪。

芝加哥期货交易所(CBOT)3月豆油合约下滑，也拖累棕榈油。

尽管今日下滑，但棕榈油仍然距离逾四年高位不远，因厄尔尼诺现象造成市场供应吃紧。

交易员和分析师预计，第二季甚至第三季之前产出将保持缓慢步伐。

大商所5月豆油合约 上涨0.1%，大商所5月棕榈油期货 则下跌0.2%。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 张明钧)
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