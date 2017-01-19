马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，受豆油跌势的拖累

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
指标4月棕榈油期货 收跌0.6%，报每吨3,131马币(704美元)。
成交量为41,828口。
“技术面不好，无法突破昨日高位3,175马币，”一位在吉隆坡的交易员说。
“投资者可能也想结清仓位，因为特朗普的原因，”他说，指的是特朗普将在周五走马上任以及对他执政策略的担忧情绪。
芝加哥期货交易所(CBOT)3月豆油合约下滑，也拖累棕榈油。
尽管今日下滑，但棕榈油仍然距离逾四年高位不远，因厄尔尼诺现象造成市场供应吃紧。
交易员和分析师预计，第二季甚至第三季之前产出将保持缓慢步伐。
大商所5月豆油合约 上涨0.1%，大商所5月棕榈油期货 则下跌0.2%。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 张明钧)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017