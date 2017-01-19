国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因新加坡库存增加

路透新加坡1月19日 - 亚洲柴油和航煤现货价差周四下跌，交易消息人士指因这两种成品油在新加坡的库存增加。

新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。

数据显示，孟加拉、柬埔寨和马来西亚进口的柴油数量较前周减少，伊朗和韩国恢复向新加坡出口柴油，导致库存增加。

IES公布的数据显示，截至1月18日当周，印尼向新加坡出口近15万吨柴油。

交易商称，这是不寻常的动向，不过不能立即获得更多细节。

数据显示，截至1月18日当周，阿联酋从新加坡进口近4万吨航煤和约2.4万吨柴油。

交易商称，阿联酋通常是这两种成品油的净出口国，很少进口。

三位行业消息人士称，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)旗下Ruwais炼厂发生火灾后，该公司可能将花费两到三个月时间重启渣油流化催化裂解(RFCC)装置。

现货市场成交两笔柴油交易，未成交航煤。

永顺油品(Winson Oil)向维多出售15万桶含硫500ppm柴油，船期为2月3至7日，价格为较1月31日至2月6日新加坡平均报价每桶贴水0.10美元。

永顺油品向维多出售15万桶含硫500ppm柴油，船期为2月14至18日，价格为较2月13日至2月17日新加坡平均报价每桶贴水0.10美元。(完)

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