国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因新加坡库存增加

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透新加坡1月19日 - 亚洲柴油和航煤现货价差周四下跌，交易消息人士指因这两种成品油在新加坡的库存增加。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。
数据显示，孟加拉、柬埔寨和马来西亚进口的柴油数量较前周减少，伊朗和韩国恢复向新加坡出口柴油，导致库存增加。
IES公布的数据显示，截至1月18日当周，印尼向新加坡出口近15万吨柴油。
交易商称，这是不寻常的动向，不过不能立即获得更多细节。
数据显示，截至1月18日当周，阿联酋从新加坡进口近4万吨航煤和约2.4万吨柴油。
交易商称，阿联酋通常是这两种成品油的净出口国，很少进口。
三位行业消息人士称，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)旗下Ruwais炼厂发生火灾后，该公司可能将花费两到三个月时间重启渣油流化催化裂解(RFCC)装置。
现货市场成交两笔柴油交易，未成交航煤。
永顺油品(Winson Oil)向维多出售15万桶含硫500ppm柴油，船期为2月3至7日，价格为较1月31日至2月6日新加坡平均报价每桶贴水0.10美元。
永顺油品向维多出售15万桶含硫500ppm柴油，船期为2月14至18日，价格为较2月13日至2月17日新加坡平均报价每桶贴水0.10美元。(完)
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(编译 于春红; 审校 王洋)
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路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017