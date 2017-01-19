国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气

路透新加坡1月19日 - 亚洲高硫燃料油市场周四恢复下行走势，交易商表示在套利船货供给将上升的预期之下，多头氛围消退。

“几个月来市场一直走强，因为供给紧张，不过现在替代船货进来了，市场在转向，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。

“需求很不错，所以我认为还不是看跌，只是现在没那么看多而已，”他表示。

消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。

2月/3月跨月价差的波动正值交投活跃之际，该合约成交量突破65万吨。

实货市场上，380-cst燃料油现货价差FO380-SIN-DIF周四也腰斩，激进的卖家将升水降到了每吨1.06美元，比周三2.37美元的升水下跌了55%。

消息人士称普氏窗口有六笔交易达成，总计有10万吨380-cst燃料油、2万吨180-cst燃料油成交。

380-cst燃料油的成交价介于每吨较新加坡报价升水约0.70-1.20美元之间。周三类似船货的成交价则为升水约1.60-2.50美元之间。(完)

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