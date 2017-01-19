国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透新加坡1月19日 - 亚洲高硫燃料油市场周四恢复下行走势，交易商表示在套利船货供给将上升的预期之下，多头氛围消退。
“几个月来市场一直走强，因为供给紧张，不过现在替代船货进来了，市场在转向，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
“需求很不错，所以我认为还不是看跌，只是现在没那么看多而已，”他表示。
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
2月/3月跨月价差的波动正值交投活跃之际，该合约成交量突破65万吨。
实货市场上，380-cst燃料油现货价差FO380-SIN-DIF周四也腰斩，激进的卖家将升水降到了每吨1.06美元，比周三2.37美元的升水下跌了55%。
消息人士称普氏窗口有六笔交易达成，总计有10万吨380-cst燃料油、2万吨180-cst燃料油成交。
380-cst燃料油的成交价介于每吨较新加坡报价升水约0.70-1.20美元之间。周三类似船货的成交价则为升水约1.60-2.50美元之间。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 张明钧)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017