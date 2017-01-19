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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 20:12 BJT

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行

路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。

央行并未提出任何有关干预汇市的时机。

俄罗斯主管机关正在设想各种方法充实储备；之前油价崩跌、且西方国家针对乌克兰危机实施制裁时，俄国耗尽其储备。

俄罗斯央行重申，将会坚守卢布浮动汇率，声称政府决定不会将额外能源收入通过所谓“财政规定”给花掉，将有助于稳定卢布的实质汇率。(完)
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