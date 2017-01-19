国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨至五日高点，受强劲需求支撑

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透新加坡1月19日 - 亚洲石脑油裂解价差周四小涨0.15美元至每吨101.85美元的五日高点，受到需求续强支撑。
交易商表示，韩国Hanwha Total、GS Caltex、乐天化学及SK能源都正寻求买进3月上半月石脑油。
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
这是近21个月来韩国买家为公开规格石脑油所付出的最高现货价格，因供不应求，且下月从欧洲运至亚洲的石脑油低于1月。
另一方面，GS Caltex所支付的升水为约每吨8美元，但无法确认其买进的石脑油等级。
在韩国买家纷纷买进之前一天，亚洲最大石脑油进口商台塑石化发出购买3月上半月船货的标单。
交易商表示，台塑石化正在洽谈中，目前还未能取得标购细节。
亚洲汽油裂解价差周四自上日所及10个月高点下跌4.4%，来到三日低点，新加坡陆上汽油库存升至五个月高点。
新加坡现货市场今有三笔汽油及两笔石脑油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日