国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨至五日高点，受强劲需求支撑

路透新加坡1月19日 - 亚洲石脑油裂解价差周四小涨0.15美元至每吨101.85美元的五日高点，受到需求续强支撑。

交易商表示，韩国Hanwha Total、GS Caltex、乐天化学及SK能源都正寻求买进3月上半月石脑油。

他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。

这是近21个月来韩国买家为公开规格石脑油所付出的最高现货价格，因供不应求，且下月从欧洲运至亚洲的石脑油低于1月。

另一方面，GS Caltex所支付的升水为约每吨8美元，但无法确认其买进的石脑油等级。

在韩国买家纷纷买进之前一天，亚洲最大石脑油进口商台塑石化发出购买3月上半月船货的标单。

交易商表示，台塑石化正在洽谈中，目前还未能取得标购细节。

亚洲汽油裂解价差周四自上日所及10个月高点下跌4.4%，来到三日低点，新加坡陆上汽油库存升至五个月高点。

新加坡现货市场今有三笔汽油及两笔石脑油交易。(完)

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