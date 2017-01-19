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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 22:48 BJT

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术

路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。

特斯拉汽车周三收报238.36美元，周四早盘上涨3.9%，报247.60美元。(完) 　　
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