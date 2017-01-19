金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
* 期铝从2015年5月以来的高位回落
* 期铜下跌，明日特朗普将宣誓就职美国总统
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
期铝 收跌0.5%，报每吨1,826美元，上日触及2015年5月来最高1,835美元。
期铝在2016年的升幅达到12%，因市场供应收紧，但分析师预计，今年中国增产，将重压铝价。
“我们怀疑铝价能否守住这些涨幅，”Capital Economics资深商品分析师Caroline Bain说，她补充说，投资者锁定利润，也是铝价周四下跌的原因。
“主要是去年铝价上升激励增产，特别是中国。我们认为，铝市将出现供应过剩。”
铝库存周四小幅下降，至230万吨，但在过去一个月上升近10%。
美联储主席叶伦周三暗示联储逐步升息合理，对基本金属市场带来压力。
叶伦的讲话也提振美元兑一篮子货币 周四上涨0.5%。
期铜 下跌0.5%，至每吨5,739美元，稍早触及1月10日来最低5,668美元。
期镍 跌2.5%，报9,925美元。期锡 下挫1.9%，报20,700美元。期锌 下滑0.3%，报2,769美元。期铅 下挫1%，报2,285美元。(完)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017