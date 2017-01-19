金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩

* 期铝从2015年5月以来的高位回落

* 期铜下跌，明日特朗普将宣誓就职美国总统

路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。

期铝 收跌0.5%，报每吨1,826美元，上日触及2015年5月来最高1,835美元。

期铝在2016年的升幅达到12%，因市场供应收紧，但分析师预计，今年中国增产，将重压铝价。

“我们怀疑铝价能否守住这些涨幅，”Capital Economics资深商品分析师Caroline Bain说，她补充说，投资者锁定利润，也是铝价周四下跌的原因。

“主要是去年铝价上升激励增产，特别是中国。我们认为，铝市将出现供应过剩。”

铝库存周四小幅下降，至230万吨，但在过去一个月上升近10%。

美联储主席叶伦周三暗示联储逐步升息合理，对基本金属市场带来压力。

叶伦的讲话也提振美元兑一篮子货币 周四上涨0.5%。

期铜 下跌0.5%，至每吨5,739美元，稍早触及1月10日来最低5,668美元。