美国债市：公债收益率上涨，因数据显示美国经济增强

* 10年期美债收益率触及两周高位 * 数据直指美国经济增强 * 美国标售130亿美元10年期TIPS，需求强劲 * 叶伦将就经济和货币政策发表讲话 路透纽约1月19日 - 美国公债收益率周四急升至两周高位，此前数据 显示美国经济增长步伐稳健，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席 叶伦暗示，联储将会进一步升息。 美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租 房的需求。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外跌至接近 43年低位，直指劳动力市场进一步收紧，应该会支撑今年经济增长。 另一份数据显示，1月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动升至两年 高位，因新订单，就业和库存增长。 美联储主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联 储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。 “(公债下跌)，是因叶伦的讲话基调略趋强硬，和经济数据不错这些 基本面因素，以及市场调整头寸所致，”法国农业信贷银行美国公债交易 部主管Dan Mulholland说。 指标10年期公债 价格跌23/32，收益率从周三尾盘的2.39 %升至2.47%，盘中高见2.496%，此为1月3日来最高，从周二触及的低位2. 31%反弹。 叶伦将在美国东部时间周四晚8时就经济和货币政策发表讲话。 “(公债)市场对货币政策极度敏感，因在12月联邦公开市场委员会(F OMC)会议上，决策者暗示2017年可能升息三次，”Deutsche Bank Privat e Wealth Management固定收益交易部主管Gary Pollack说。 “这显示，美联储在恢复货币政策正常化方面更加积极，”Pollack 说。 财政部标售130亿美元10年期通膨保值债券(TIPS)获得强劲需求，得 标利率较标售前低逾3个基点。 市场预计，美国当选总统特朗普将采取更多财政刺激政策，带动通胀 将上升的预期。 周三数据显示，12月美国消费者物价录得两年半来最大年度升幅。 美国财政部周四表示，下周将标售总计880亿美元两年期，五年期和 七年期公债。 -----------------------1936 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 100-01/32 (-03/32) 1.234 五年期公债 100-05/32 (-13/32) 1.967 10年期公债 95-29/32 (-23/32) 2.472 30年期公债 96-21/32 (-1-06/32) 3.046(完)