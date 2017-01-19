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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 04:51 BJT

美国债市：公债收益率上涨，因数据显示美国经济增强

* 10年期美债收益率触及两周高位
    * 数据直指美国经济增强
    * 美国标售130亿美元10年期TIPS，需求强劲
    * 叶伦将就经济和货币政策发表讲话

    路透纽约1月19日 - 美国公债收益率周四急升至两周高位，此前数据
显示美国经济增长步伐稳健，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席
叶伦暗示，联储将会进一步升息。
    
    美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租
房的需求。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外跌至接近
43年低位，直指劳动力市场进一步收紧，应该会支撑今年经济增长。 
    
    另一份数据显示，1月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动升至两年
高位，因新订单，就业和库存增长。   
    
    美联储主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联
储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。 
    
    “(公债下跌)，是因叶伦的讲话基调略趋强硬，和经济数据不错这些
基本面因素，以及市场调整头寸所致，”法国农业信贷银行美国公债交易
部主管Dan Mulholland说。
    指标10年期公债 价格跌23/32，收益率从周三尾盘的2.39
%升至2.47%，盘中高见2.496%，此为1月3日来最高，从周二触及的低位2.
31%反弹。

    叶伦将在美国东部时间周四晚8时就经济和货币政策发表讲话。
        
    “(公债)市场对货币政策极度敏感，因在12月联邦公开市场委员会(F
OMC)会议上，决策者暗示2017年可能升息三次，”Deutsche Bank Privat
e Wealth Management固定收益交易部主管Gary Pollack说。

    “这显示，美联储在恢复货币政策正常化方面更加积极，”Pollack
说。
    
    财政部标售130亿美元10年期通膨保值债券(TIPS)获得强劲需求，得
标利率较标售前低逾3个基点。
        
    市场预计，美国当选总统特朗普将采取更多财政刺激政策，带动通胀
将上升的预期。
        
    周三数据显示，12月美国消费者物价录得两年半来最大年度升幅。

    美国财政部周四表示，下周将标售总计880亿美元两年期，五年期和
七年期公债。
              
    -----------------------1936 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      100-01/32  (-03/32)     1.234
    五年期公债      100-05/32  (-13/32)     1.967
    10年期公债     95-29/32   (-23/32)     2.472
    30年期公债   　96-21/32 (-1-06/32)     3.046(完)
    
　　
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