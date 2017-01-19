芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因连涨四日后有获利了结和农户卖盘

路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌，因在市场连续四日上涨，提振3月大豆合约触及六个月高位后，投资者获利了结和农户卖出。

CBOT-3月大豆期货 收低4-3/4美分，报每蒲式耳10.70-1/4美元，上日盘中触及7月以来最高的10.80美元。

阿根廷天气的不确定性和大豆产量前景不明朗，支撑美国大豆价格，在阿根廷种植地区周末出现洪水，预计本周天气乾热。

阿根廷罗萨里奥谷物交易所该国大豆产量预估从5,440万吨下调至5,290万吨，因天气状况恶劣，且将大豆种稙面积预估从1,930万英亩下调至1,920万英亩。

3月豆粕期货 收低2.90美元，报每吨348.20美元，因大豆走低和现货豆粕下跌带来压力。

3月豆油期货 收跌0.14美分，报每磅35.44美分。

今日CBOT大豆预估成交量为204,551口，豆粕为97,639口，豆油为81,354口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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