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市场报道 | 2017年 1月 20日 星期五 06:18 BJT

加拿大股市：小幅收高，铁路行业合并前景提振CP Rail上涨

路透多伦多1月19日 - 加拿大股市主要股指周四小幅上涨，因加拿大铁路行业合并前景提振Canadian Pacific Railway上涨，铀生产商Cameco股价反弹。

Canadian Pacific Railway 大涨近4%，上日公司表示，其执行长Hunter Harrison将较原先预期提早五个月离职，公司公布的经调整季度获利低于预期。

“很多人认为铁路行业将展开合并，”Stephenson & Company Capital Management总裁兼执行长John Stephenson表示。

知情消息人士表示，Harrison和Pershing Square Capital前合伙人进入深入磋商，寻求对同业CSX Corp 进行投资。

加拿大工业股上涨0.5%，金融股上升0.2%。

铀生产商Cameco 反弹10.2%，上日发出盈利预警后股价暴跌近17%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高11.96点，或0.08%，报15,409.81点。10大类股中仅有五种收高。

能源股下滑0.1%，尽管油价上涨。(完) 　　
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