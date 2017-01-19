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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 06:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月19日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          96.17    +0.17    +0.18   1519284
    京东                27.75    +0.59    +2.17  10272178
    新浪              67.80    -0.18    -0.26    508644
    搜狐              39.16    -0.54    -1.36    407872
    网易             238.98    +3.20    +1.36    637513
    百度             176.09    -0.45    -0.25   1429616
    
    台湾
    台湾积体电路       29.63    +0.14    +0.47   2138542
    联电                1.83    -0.03    -1.61    230534
    日月光              5.33    -0.06    -1.11    118431
    硅品精密           7.44    +0.00    +0.00     79520
    和信超媒体         3.00    +0.08    +2.74     12943
    友达                4.00    -0.07    -1.72    130378
    中华电信           32.01    +0.20    +0.63     51099
    台湾国际航电      47.61    -0.15    -0.31    594269
    
    香港
    中国移动           55.51    -0.03    -0.05    105166
    中国联通           11.33    -0.07    -0.61     45702
    中国电信           47.73    -0.25    -0.52      2612
    中芯国际            7.02    -0.03    -0.43     73456
    电讯盈科         6.08    +0.16    +2.70      1281
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张涛；审校 龚芳)
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