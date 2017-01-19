澳新经济指标预测--1月20日-1月27日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布。 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 -- +0.7% (较上年同期) -- +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) -- +0.3% (较上年同期) -- +1.3% 央行CPI截尾均值(较前季) -- +0.4% (较上年同期) -- +1.7% 2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.2% 1月26日(四) 暂无重要经济数据公布。 1月27日(五) 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第四季 -- +0.3% (较上年同期) -- +0.5% 0030 澳洲出口物价(较前季) 第四季 -- +3.5% 进口物价(较前季) -- -1.0%(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李爽 审校 郑茵)