金砖国家：1月19日股汇市收盘纵览

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
路透1月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月19日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.38%，报894.52点。
中国股市：沪综指缩量小跌创年内收盘新低，观望氛围浓厚大盘持续走弱
中国汇市：人民币震荡大幅收跌，因美元指数上涨且客盘购汇增加
香港股市：追随亚股收低，叶伦暗示加快升息打击市场信心
============================================================================
巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.31%，报63,950.864点，受淡水河谷 跌势拖累。
巴西汇市：雷亚尔收高，因巴西央行加强干预汇市以支撑雷亚尔汇率。雷亚尔兑美元 收报3.1987/02，上日收报3.2183/90。
============================================================================
南非股市：小幅收低，金矿商领跌，因金价下滑。指标Top-40指数 收盘下跌0.02%，报46,102.45点；大盘综合指数 收盘下跌0.06%，报52,900.77点。
南非汇市：兰特走软，因商品价格下滑及美联储暗示将稳步加息提振美元
=========================================================================
印度股市：收盘小升，盘中交投震荡，在全球情况不确定之际，随着越来越多的企业公布财报，投资者在等候新的触发因素。BSE指数 收盘上涨0.19%，报27,308.6点；NSE指数 收盘上涨0.22%，报8,435.1点。
印度汇市：卢比兑美元 收报68.12，上日收报68.08。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.31%，报1,136.62点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.41%，报591.25点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.27%，报59.72；卢布兑欧元 贬值0.64%，报63.7。(完) (编译 杜明霞；审校 李爽)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新