金砖国家：1月19日股汇市收盘纵览

中国汇市：人民币震荡大幅收跌，因美元指数上涨且客盘购汇增加

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.31%，报63,950.864点，受淡水河谷 跌势拖累。

巴西汇市：雷亚尔收高，因巴西央行加强干预汇市以支撑雷亚尔汇率。雷亚尔兑美元 收报3.1987/02，上日收报3.2183/90。

南非股市：小幅收低，金矿商领跌，因金价下滑。指标Top-40指数 收盘下跌0.02%，报46,102.45点；大盘综合指数 收盘下跌0.06%，报52,900.77点。

南非汇市：兰特走软，因商品价格下滑及美联储暗示将稳步加息提振美元

印度股市：收盘小升，盘中交投震荡，在全球情况不确定之际，随着越来越多的企业公布财报，投资者在等候新的触发因素。BSE指数 收盘上涨0.19%，报27,308.6点；NSE指数 收盘上涨0.22%，报8,435.1点。