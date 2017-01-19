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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 07:40 BJT

金砖国家：1月19日股汇市收盘纵览

路透1月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月19日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.38%，报894.52点。

中国股市：沪综指缩量小跌创年内收盘新低，观望氛围浓厚大盘持续走弱

中国汇市：人民币震荡大幅收跌，因美元指数上涨且客盘购汇增加

香港股市：追随亚股收低，叶伦暗示加快升息打击市场信心

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.31%，报63,950.864点，受淡水河谷 跌势拖累。

巴西汇市：雷亚尔收高，因巴西央行加强干预汇市以支撑雷亚尔汇率。雷亚尔兑美元 收报3.1987/02，上日收报3.2183/90。

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南非股市：小幅收低，金矿商领跌，因金价下滑。指标Top-40指数 收盘下跌0.02%，报46,102.45点；大盘综合指数 收盘下跌0.06%，报52,900.77点。

南非汇市：兰特走软，因商品价格下滑及美联储暗示将稳步加息提振美元

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印度股市：收盘小升，盘中交投震荡，在全球情况不确定之际，随着越来越多的企业公布财报，投资者在等候新的触发因素。BSE指数 收盘上涨0.19%，报27,308.6点；NSE指数 收盘上涨0.22%，报8,435.1点。

印度汇市：卢比兑美元 收报68.12，上日收报68.08。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.31%，报1,136.62点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.41%，报591.25点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.27%，报59.72；卢布兑欧元 贬值0.64%，报63.7。(完) (编译 杜明霞；审校 李爽)
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