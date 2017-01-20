美国与加拿大经济指标预测--1月20日-1月27日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月20日(五) 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 持平 -0.4% (较上年同期) +1.7% +1.2% 央行核心CPI(较前月) -0.2% -0.5% (较上年同期) +1.7% +1.5% 1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 +0.5% +1.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +1.4% 1月23日当周 1月23日(一) 1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 11月 -- +1.1% 1月24日(二) 1445 美国Markit制造业PMI 1月初值 54.0 54.3 1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 556 561 成屋销售(较前月) -0.5% +0.7% 1500 美国里奇蒙联储综合制造业指数 1月 -- 正8 1月25日(三) 暂无重要经济指标。 1月26日(四) 1330 美国商品贸易收支(亿美元) 12月初值 -- 逆差653.0 趸售(批发)库存(较前月) -- +1.0% 1330 美国全国活动指数 12月 -- 负0.27 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 54.1 服务业PMI -- 53.9 1500 美国领先指标(较前月) 12月 +0.2% 持平 1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 59.0 59.2 新屋销售(较前月) -0.3% +5.2% 1600 美国堪萨斯联储制造业指数 1月 -- 正24 综合指数 -- 正11 1月27日(五) 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月修正值 -- 121.0 建筑许可(较前月) -- -0.2% 1330 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 12月 +2.5% -4.5% 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.4% +0.6% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -6.5% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +0.5% +0.9% 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第四季初值 +2.1% +3.5% 最终销售 -- +3.0% 消费者支出 -- +3.0% GDP平减指数 -- +1.4% 核心PCE物价指数 -- +1.7% 个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.5% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 1月终值 98.1 98.1 现况指数 -- 112.5 预期指数 -- 88.9 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 李爽)