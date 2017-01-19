《中国报摘》--中国证券报1月20日

* 头版头条:

--证监会副主席李超指出，当前，资本市场改革、发展、监管的任务十分繁重，面临的机遇和挑战并存。证监会将坚决贯彻中央经济工作会议提出的稳中求进的总基调要求，在“稳”的前提下，深化多层次资本市场体系改革，依法从严全面监管，确保不发生系统性金融风险，为“进”奠定基础，发挥好资本市场的投资和融资功能。

* 其他:

--在中国证券报、上海证券报、经济参考报和新华出版社的基础上成立的中国财富传媒集团周四正式挂牌成立。集团将在巩固财经报道优势基础上向金融信息服务拓展延伸，在巩固媒体业态基础上向金融领域拓展延伸，形成以媒体为纽带、以数据交易为特色、以金融服务为支撑的业务新格局。

--中国铁路物资(集团)总公司签署债务重组协议，标志着中国铁物银行债和私募债债务重组方案正式落地实施。据悉，下一步中国铁物以债务重组即将完成为契机，引入核心业务战略客户、国有资本运营公司等战略投资者，加快推进中国铁物优质业务重组上市工作。

--发改委经济体制综合改革司巡视员王强表示，《关于有序放开发用电计划的通知》近期将发布，对于新增的燃煤机组以及新增用电大户原则上将不安排计划，上半年输配电价核定工作将全面完成。

--国家电网表示，2016年，国家电网公司建成充电桩2.2万个，累计建成充电桩超过4万个。2017年将建设2.9万个充电桩，到2020年建成12万个充电桩。

--乐视网 第一大股东贾跃亭因发表与乐视网股价相关的言论致歉。公司公告称，贾跃亭发表关于股价的言论，是想表示包括公司管理层和全体员工在内的整个公司，都将全力付出，齐心协力促进公司业务快速发展，更早进入公司业绩爆发期。

--交通银行 公告称，公司拟出资100亿元人民币在上海投资设立全资子公司交银资产管理有限公司。交银资管公司拟专司市场化债转股业务，以及服务于债转股的相关配套支持业务。(完)