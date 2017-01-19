《中国报摘》--中国证券报1月20日

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
* 头版头条:
--证监会副主席李超指出，当前，资本市场改革、发展、监管的任务十分繁重，面临的机遇和挑战并存。证监会将坚决贯彻中央经济工作会议提出的稳中求进的总基调要求，在“稳”的前提下，深化多层次资本市场体系改革，依法从严全面监管，确保不发生系统性金融风险，为“进”奠定基础，发挥好资本市场的投资和融资功能。
* 其他:
--在中国证券报、上海证券报、经济参考报和新华出版社的基础上成立的中国财富传媒集团周四正式挂牌成立。集团将在巩固财经报道优势基础上向金融信息服务拓展延伸，在巩固媒体业态基础上向金融领域拓展延伸，形成以媒体为纽带、以数据交易为特色、以金融服务为支撑的业务新格局。
--中国铁路物资(集团)总公司签署债务重组协议，标志着中国铁物银行债和私募债债务重组方案正式落地实施。据悉，下一步中国铁物以债务重组即将完成为契机，引入核心业务战略客户、国有资本运营公司等战略投资者，加快推进中国铁物优质业务重组上市工作。
--发改委经济体制综合改革司巡视员王强表示，《关于有序放开发用电计划的通知》近期将发布，对于新增的燃煤机组以及新增用电大户原则上将不安排计划，上半年输配电价核定工作将全面完成。
--国家电网表示，2016年，国家电网公司建成充电桩2.2万个，累计建成充电桩超过4万个。2017年将建设2.9万个充电桩，到2020年建成12万个充电桩。
--乐视网 第一大股东贾跃亭因发表与乐视网股价相关的言论致歉。公司公告称，贾跃亭发表关于股价的言论，是想表示包括公司管理层和全体员工在内的整个公司，都将全力付出，齐心协力促进公司业务快速发展，更早进入公司业绩爆发期。
--交通银行 公告称，公司拟出资100亿元人民币在上海投资设立全资子公司交银资产管理有限公司。交银资管公司拟专司市场化债转股业务，以及服务于债转股的相关配套支持业务。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新