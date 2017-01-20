《香港报摘》--经济日报1月20日

**头版头条**

--前财政司司长曾俊华宣布以信任、团结、希望三大信念参选特首，认为下届政府最主要工作是休养生息，但并非甚么也不做，而最大任务是重建社会信任。

**其他**

--港交所 预期于第四季推出私人市场（Private Market）服务平台，主要为初创企业提供股权资料登记等，为新经济企业创造持续发展的生态系统。

--摩根士丹利加入唱淡楼市行列，预料香港楼价今年跌5%，为自2008年金融海啸以来首见，因受累于美国加息、供应增加及政策风险，该行并降低整体地产股评级至“与大市同步”。

--内房销售量见顶，大城市土地仍稀缺，碧桂园 总裁莫斌指，今年买地机会少于2016年，发展将以稳为主。（完）

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