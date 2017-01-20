《香港报摘》--经济日报1月20日

中港个股：证监会处罚涉上海司度案的机构，中信证券被罚没3.7亿元
路透上海5月25日 - 中国证监会近日对于涉及2015年中国股灾中涉嫌做空A股的司度（上海）贸易有限公司的多家金融机构做出处罚决定，其中中信证券被处以没收违法所得6,165.58万元人民币，并处罚款3.083亿元。
**头版头条**
--前财政司司长曾俊华宣布以信任、团结、希望三大信念参选特首，认为下届政府最主要工作是休养生息，但并非甚么也不做，而最大任务是重建社会信任。
**其他**
--港交所 预期于第四季推出私人市场（Private Market）服务平台，主要为初创企业提供股权资料登记等，为新经济企业创造持续发展的生态系统。
--摩根士丹利加入唱淡楼市行列，预料香港楼价今年跌5%，为自2008年金融海啸以来首见，因受累于美国加息、供应增加及政策风险，该行并降低整体地产股评级至“与大市同步”。
--内房销售量见顶，大城市土地仍稀缺，碧桂园 总裁莫斌指，今年买地机会少于2016年，发展将以稳为主。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海5月25日 - 中国证监会近日对于涉及2015年中国股灾中涉嫌做空A股的司度（上海）贸易有限公司的多家金融机构做出处罚决定，其中中信证券被处以没收违法所得6,165.58万元人民币，并处罚款3.083亿元。
--中港信贷评级火烧连环船，评级机构穆迪一日内先后下调中港信贷评级。财政司司长陈茂波回应指，非常不认同穆迪观点，指下调港评级属机械式做法。
路透香港5月25日 - 就国际评级机构穆迪将香港长期信用评级由Aa1降至Aa2，香港财政司司长陈茂波周四回应称，香港对中国内地相关贷款的风险管理已有所加强，因此非常不认同穆迪的观点。