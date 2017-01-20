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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 08:13 BJT

《香港报摘》--信报1月20日

**头版头条**

--周一获中央批准辞职的前财政司司长曾俊华宣布参选特首，他指决定参选是因为“真的不希望再听到有人说要移民”。

**其他**

--东方海外 发出内部信件，指近日有关有意卖盘的报道不实。

--周大福 董事总经理黄绍基表示，今年业务表现回归正常，受惠于传统零售旺季，预计财年第四季可进一步好转，但是否进入复苏期则言之尚早。

--按摩椅制造商OSIM于去年8月新加坡退市，拟来港上市，估值达78亿港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
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