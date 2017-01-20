《全球主要国家债券发行预告》--1月20日-1月27日

中港个股：证监会处罚涉上海司度案的机构，中信证券被罚没3.7亿元
路透上海5月25日 - 中国证监会近日对于涉及2015年中国股灾中涉嫌做空A股的司度（上海）贸易有限公司的多家金融机构做出处罚决定，其中中信证券被处以没收违法所得6,165.58万元人民币，并处罚款3.083亿元。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1/26 日本 加强流动性标售 1/26 日本 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (整理 王颖；审校 王兴亚)
路透上海5月25日 - 中国证监会近日对于涉及2015年中国股灾中涉嫌做空A股的司度（上海）贸易有限公司的多家金融机构做出处罚决定，其中中信证券被处以没收违法所得6,165.58万元人民币，并处罚款3.083亿元。
--中港信贷评级火烧连环船，评级机构穆迪一日内先后下调中港信贷评级。财政司司长陈茂波回应指，非常不认同穆迪观点，指下调港评级属机械式做法。
路透香港5月25日 - 就国际评级机构穆迪将香港长期信用评级由Aa1降至Aa2，香港财政司司长陈茂波周四回应称，香港对中国内地相关贷款的风险管理已有所加强，因此非常不认同穆迪的观点。