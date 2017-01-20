《香港重要政经日程》--1月20日-2月3日

中港个股：证监会处罚涉上海司度案的机构，中信证券被罚没3.7亿元
路透上海5月25日 - 中国证监会近日对于涉及2015年中国股灾中涉嫌做空A股的司度（上海）贸易有限公司的多家金融机构做出处罚决定，其中中信证券被处以没收违法所得6,165.58万元人民币，并处罚款3.083亿元。
================== 今日重要政经消息=================
1月20日（周五）
10:00 绿地润东汽车 股东特别大会。
10:30 中国国航 在中国举行股东特别大会。
*12:45 美商会主席就职演说。
15:00 中国绿色食品 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
1月23日（周一）
公布12月份消费物价指数。
09:30 中国枫叶教育 股东周年大会。
10:00 至卓国际 股东特别大会。
10:00 新华滙金融 股东特别大会。
11:00 绿心集团<0094.HK股东特别大会。
14:30 世邦魏理仕举行香港房地产市场2017年展望新闻发布会。
15:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。
1月24日（周二）
合和实业 公布中期业绩。
合和公路基建 公布中期业绩。
1月25日（周三）
维达国际 公布全年业绩。
11:00 珠江钢管 股东特别大会。
1月26日（周四）
公布12月份进出口数据。
电能实业 董事会考虑派发特别中期股息。
恒隆地产 公布全年业绩。
恒隆集团 公布全年业绩。
1月27日（周五）
公布12月份M-3货币供应数字。
公布12月份外汇基金总资产。
公布12月底人民币存款结余。
10:00 金川国际 股东特别大会。
1月30日（周一）
农历年初三公众假期。
1月31日（周二）
农历年初四公众假期。
2月3日（周五）
公布1月份香港日经PMI。
10:00 蒙牛乳业 股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透上海5月25日 - 中国证监会近日对于涉及2015年中国股灾中涉嫌做空A股的司度（上海）贸易有限公司的多家金融机构做出处罚决定，其中中信证券被处以没收违法所得6,165.58万元人民币，并处罚款3.083亿元。
--中港信贷评级火烧连环船，评级机构穆迪一日内先后下调中港信贷评级。财政司司长陈茂波回应指，非常不认同穆迪观点，指下调港评级属机械式做法。
路透香港5月25日 - 就国际评级机构穆迪将香港长期信用评级由Aa1降至Aa2，香港财政司司长陈茂波周四回应称，香港对中国内地相关贷款的风险管理已有所加强，因此非常不认同穆迪的观点。