《中国重要政经日程》--1月20日-9月

--10:00 农业部举行新闻发布会，农业部副部长于康震等向媒体介绍海洋渔业资源管理制度改革有关情况，并答记者问。

--博鳌亚洲论坛2017年年会在海南博鳌召开，至26日；主题为“直面全球化与自由贸易的未来”。