《中国重要政经日程》--1月20日-9月

中港个股：证监会处罚涉上海司度案的机构，中信证券被罚没3.7亿元
路透上海5月25日 - 中国证监会近日对于涉及2015年中国股灾中涉嫌做空A股的司度（上海）贸易有限公司的多家金融机构做出处罚决定，其中中信证券被处以没收违法所得6,165.58万元人民币，并处罚款3.083亿元。
=============================今日重要政经日程==========================
1月20日（周五）
*--10:00 国新办举行新闻发布会，国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆介绍2016年国民经济运行情况，并答记者问。
--10:00 农业部举行新闻发布会，农业部副部长于康震等向媒体介绍海洋渔业资源管理制度改革有关情况，并答记者问。
*--9:00 新年医改论坛暨“十三五”规划座谈会召开，国家卫计委体改司司长、梁万年将出席座谈会。
=============================近期重要政经日程==========================
1月22日（周日）
*--15:00 国家卫计委召开新闻发布会，介绍全面两孩政策工作进展等情况。
3月3日（周五）
--全国政协十二届五次会议在北京召开。
3月5日（周日）
--十二届全国人大五次会议在北京召开。
3月23日（周四）
--博鳌亚洲论坛2017年年会在海南博鳌召开，至26日；主题为“直面全球化与自由贸易的未来”。
5月
--“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开。
9月
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
路透上海5月25日 - 中国证监会近日对于涉及2015年中国股灾中涉嫌做空A股的司度（上海）贸易有限公司的多家金融机构做出处罚决定，其中中信证券被处以没收违法所得6,165.58万元人民币，并处罚款3.083亿元。
--中港信贷评级火烧连环船，评级机构穆迪一日内先后下调中港信贷评级。财政司司长陈茂波回应指，非常不认同穆迪观点，指下调港评级属机械式做法。
路透香港5月25日 - 就国际评级机构穆迪将香港长期信用评级由Aa1降至Aa2，香港财政司司长陈茂波周四回应称，香港对中国内地相关贷款的风险管理已有所加强，因此非常不认同穆迪的观点。