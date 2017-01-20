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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 08:25 BJT

《中国重要政经日程》--1月20日-9月

=============================今日重要政经日程==========================

1月20日（周五）

*--10:00 国新办举行新闻发布会，国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆介绍2016年国民经济运行情况，并答记者问。

--10:00 农业部举行新闻发布会，农业部副部长于康震等向媒体介绍海洋渔业资源管理制度改革有关情况，并答记者问。

*--9:00 新年医改论坛暨“十三五”规划座谈会召开，国家卫计委体改司司长、梁万年将出席座谈会。

=============================近期重要政经日程==========================

1月22日（周日）

*--15:00 国家卫计委召开新闻发布会，介绍全面两孩政策工作进展等情况。

3月3日（周五）

--全国政协十二届五次会议在北京召开。

3月5日（周日）

--十二届全国人大五次会议在北京召开。

3月23日（周四）

--博鳌亚洲论坛2017年年会在海南博鳌召开，至26日；主题为“直面全球化与自由贸易的未来”。

5月

--“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开。

9月

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
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