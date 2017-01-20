《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月20日

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月25日
--在前三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目稳步推进前提下，中国财政部第四批PPP示范项目申报准备工作已经在进行中。按照流程，预计一个多月后各地可以完成项目申报准备。
*工商时报：
--新募集的基金闭锁期一过，六个月内基金遭赎回金额超过成立规模50%。金管会将检视原因，究竟是投信业绩效不佳，还是银行理财专员短期内又劝说客户更改投资项目，了解银行是否有确保客户权益，同时也希望找出原因，稳定基金规模。
--工研院产业经济与趋势研究中心（IEK）副主任张超群表示，制造业景气已触底缓升，在政策带动下有望持续成长，但20日就任美国总统的川普是〞最肥、最大的黑天鹅〞，倡议贸易保护主义，要求外商在美国设立产线，亦有意对亚太供应链的大陆外销产品课高关税，都会影响台湾制造业的稳定回温。
*经济日报：
--年金改革委员会召集人、副总统陈建仁昨日公布年金改革方案。为挽救劳保财务，劳保费率将急升，由目前每两年调升0.5个百分点，自明年起改为每年调升0.5个百分点，并自六年后（2023年起）每年将调升1个百分点至18%，目标是要使劳保破产年限延至2036年。
--〞一例一休〞正式上路，对需要大量服务人员的饭店业影响甚钜。各饭店纷纷展开抢人大作战，云朗集团开第一枪，宣布将扩编近10%正职人力，集团旗下共计十间饭店及二间馆外餐饮，总计招募160余名正式职缺，创集团历年来单次招募最多人的纪录。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
--在前三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目稳步推进前提下，中国财政部第四批PPP示范项目申报准备工作已经在进行中。按照流程，预计一个多月后各地可以完成项目申报准备。
* 美联储最新会议记录措辞并不像预期那般强硬 * 欧元朝着六个半月高点逐步回升 * 加拿大央行对经济乐观的看法提振加元 路透东京5月25日 - 美元周四盘初处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，欧元朝着六个半月高点逐步回升。 周三公布的最新一次政策会议记录显示，美联储决策官员同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 会议记录料表明美联储对于加息愈发谨慎，并打击美元稍早的反弹势头。围绕美国总统特朗普的政治疑虑最近拖累美元。 美元兑日圆 持平报111.570，脱离上日所及一周高位112.130. 欧元兑美元 涨0.1%报1.1230，升向周二所及六个半月高点1.1268，隔夜曾低见1.1168。 欧元本月上扬，受益于法国政治疑虑消退及欧元区乐观数据等因素。 “美元在联储会议记录公布后下跌，欧元因而恢复涨势。欧元有动能超越1.1300美元关卡，涨势或将继续升向1
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================