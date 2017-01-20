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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 08:28 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月20日

*工商时报：

--新募集的基金闭锁期一过，六个月内基金遭赎回金额超过成立规模50%。金管会将检视原因，究竟是投信业绩效不佳，还是银行理财专员短期内又劝说客户更改投资项目，了解银行是否有确保客户权益，同时也希望找出原因，稳定基金规模。

--工研院产业经济与趋势研究中心（IEK）副主任张超群表示，制造业景气已触底缓升，在政策带动下有望持续成长，但20日就任美国总统的川普是〞最肥、最大的黑天鹅〞，倡议贸易保护主义，要求外商在美国设立产线，亦有意对亚太供应链的大陆外销产品课高关税，都会影响台湾制造业的稳定回温。

*经济日报：

--年金改革委员会召集人、副总统陈建仁昨日公布年金改革方案。为挽救劳保财务，劳保费率将急升，由目前每两年调升0.5个百分点，自明年起改为每年调升0.5个百分点，并自六年后（2023年起）每年将调升1个百分点至18%，目标是要使劳保破产年限延至2036年。

--〞一例一休〞正式上路，对需要大量服务人员的饭店业影响甚钜。各饭店纷纷展开抢人大作战，云朗集团开第一枪，宣布将扩编近10%正职人力，集团旗下共计十间饭店及二间馆外餐饮，总计招募160余名正式职缺，创集团历年来单次招募最多人的纪录。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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