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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 08:44 BJT

日本个股：东芝启动出售晶片业务部份股权的程序--共同社

路透东京1月20日 - 日本共同社报导，东芝 已展开出售快闪记忆体(闪存)业务少数股权的程序。在该公司美国核业务面临超预期减记 之际，出售盈利的闪存业务股权预计可带来数十亿美元收入。

共同社引述消息人士称，欧洲私募股权基金Permira和美国的贝恩资本(Bain Capital)都有意竞购东芝预计出售的这部分20-30%股权。

东芝股价周五续跌，开盘跌6.3%报227.1日圆 。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
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