《香港报摘》--其他报纸重要消息1月20日

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月25日
--在前三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目稳步推进前提下，中国财政部第四批PPP示范项目申报准备工作已经在进行中。按照流程，预计一个多月后各地可以完成项目申报准备。
**明报**
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。
--苏州市政府近日发布文件，为消化商业办公用房库存，计划施行“商转住”，符合条件的商业办公项目，可由建设单位申请，通过调整土地规划条件、用途，转为住宅等项目的开发建设。
**星岛日报**
--长实地产 今年于香港推出六个新盘，共涉2,065伙住宅单位，公司执行董事赵国雄表示，新盘开价会视乎楼市气氛及市民接受能力。
**苹果日报**
--香港人民币钱荒稍为纾缓，但农历新年前资金供应仍然紧绌，有银行调高存息吸钱，其中上海商业银行3个月至12个月年利率划一5.1厘，最低存款金额为10万元（以新资金计）。
--有河北首富之称的高彦明继去年以约8亿港元沽出南区赫兰道洋房后，上月底再以1.2152亿港元出售西环泓都14伙住宅单位予中联办。
**东方日报**
--恒基地产 今年部署发售10个新盘，涉逾2,300伙住宅单位。
--中国联通 公布，截至去年底止移动出帐用户为2.63亿户，去年上客1,150.5万户；全年计，4G用户增至1.04亿户，4G上客6,039.5万户。
**文汇报**
--深圳市规划国土委公布《商品住宅和商务公寓预、现售管理操作细则》，要求做好商品住房和商务公寓现售价格指导、建立商品住房和商务公寓预售审批预审查制度；此举意味着以前开发商打擦边球的商业公寓也受到政府的管控，房价也受到政府的严格管理。
--据美联物业房地产数据及研究中心选取233个新盘项目计算，去年12月份累积货尾录约5,660伙，按月续减少约10.6%，创14个月新低。（完）
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(整理 雷美珍；审校 林高丽)
--在前三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目稳步推进前提下，中国财政部第四批PPP示范项目申报准备工作已经在进行中。按照流程，预计一个多月后各地可以完成项目申报准备。
* 美联储最新会议记录措辞并不像预期那般强硬 * 欧元朝着六个半月高点逐步回升 * 加拿大央行对经济乐观的看法提振加元 路透东京5月25日 - 美元周四盘初处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，欧元朝着六个半月高点逐步回升。 周三公布的最新一次政策会议记录显示，美联储决策官员同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 会议记录料表明美联储对于加息愈发谨慎，并打击美元稍早的反弹势头。围绕美国总统特朗普的政治疑虑最近拖累美元。 美元兑日圆 持平报111.570，脱离上日所及一周高位112.130. 欧元兑美元 涨0.1%报1.1230，升向周二所及六个半月高点1.1268，隔夜曾低见1.1168。 欧元本月上扬，受益于法国政治疑虑消退及欧元区乐观数据等因素。 “美元在联储会议记录公布后下跌，欧元因而恢复涨势。欧元有动能超越1.1300美元关卡，涨势或将继续升向1
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================