《香港报摘》--其他报纸重要消息1月20日

**明报**

--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。

--苏州市政府近日发布文件，为消化商业办公用房库存，计划施行“商转住”，符合条件的商业办公项目，可由建设单位申请，通过调整土地规划条件、用途，转为住宅等项目的开发建设。

**星岛日报**

--长实地产 今年于香港推出六个新盘，共涉2,065伙住宅单位，公司执行董事赵国雄表示，新盘开价会视乎楼市气氛及市民接受能力。

**苹果日报**

--香港人民币钱荒稍为纾缓，但农历新年前资金供应仍然紧绌，有银行调高存息吸钱，其中上海商业银行3个月至12个月年利率划一5.1厘，最低存款金额为10万元（以新资金计）。

--有河北首富之称的高彦明继去年以约8亿港元沽出南区赫兰道洋房后，上月底再以1.2152亿港元出售西环泓都14伙住宅单位予中联办。

**东方日报**

--恒基地产 今年部署发售10个新盘，涉逾2,300伙住宅单位。

--中国联通 公布，截至去年底止移动出帐用户为2.63亿户，去年上客1,150.5万户；全年计，4G用户增至1.04亿户，4G上客6,039.5万户。

**文汇报**

--深圳市规划国土委公布《商品住宅和商务公寓预、现售管理操作细则》，要求做好商品住房和商务公寓现售价格指导、建立商品住房和商务公寓预售审批预审查制度；此举意味着以前开发商打擦边球的商业公寓也受到政府的管控，房价也受到政府的严格管理。

--据美联物业房地产数据及研究中心选取233个新盘项目计算，去年12月份累积货尾录约5,660伙，按月续减少约10.6%，创14个月新低。（完）

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