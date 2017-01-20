港报财经评论：网络剧地域无边，烧银纸天大考验--信报1月20日

网络剧地域无边 烧银纸天大考验/ 习广思

恒指 昨天藉美元及美债息上扬而回吐，但跌幅不大，回落48点，收报23,049点，成交只得553亿港元。美国联储局主席耶伦的加息立场较之前强硬，触发美元及美息转强。不过，美元自年初以来一浪低于一浪的走势未变，暂时只是大升后的调整。

蓝筹股中，昨天以地产股跌幅较大，除了美债息反弹的因素外，更重要的原因是摩根士丹利看淡楼市前景，原估计今年楼价升5%，改为今年睇跌5%。「摩笛」奏起，新地 、恒地 、新世界 、信置 都见沽得最狠的牌就系大摩。

看淡的理由其实都系大家知道的几个，美国加息及供应增加，但根据大摩的估计，今明两年私楼的供应只得1.8万个，连当年前特首许下的年供应2万个单位都做唔到。笔者担心楼市见顶都好多年了，奈何楼市的韧力真系估佢唔到，看过往的经验，楼市大跌一般是外围有大件事发生，例如1997年亚洲金融风暴、2000年美国科网泡沫爆破、2007年的金融海啸等。地产股的表现受情绪影响较大，预期楼价走向的作用不高。此时买楼与否应看财政能力，因置业是一项长期承担，买地产股则较有弹性，见势色唔对，可随时「闪」。

恒指期权的认沽与认购比率升至1.7倍， 为金融海啸以来最高，亦令不少人担心会否是大跌市来临的先兆。在2007年金融海啸、2011年欧债危机及2015年A股引发的大时代，该比率都有启示作用。然而，在其他日子，该比率就算高企，若股市继续上扬，淡仓反而被迫平仓，比率下跌。大家暂时又毋须太惊住，里里外外未见有即时爆煲的风险，可观察多一会。

美国互联网电视内容供应商Netflix公布去年第四季业绩，不论是新增用户人数或每股盈利都超过市场预期，股价在场外交易时段已创新高。从可见，该公司上季新增705万用户，其中有512万在美国以外，虽然经济全球化受到质疑，但电视全球化却方兴未艾，公司赚钱唔算多，但胜在增长够快，上季每股盈利15美仙，增长50%。

Netflix预期今年首季每股盈利可增至37美仙，远比市场预测的19美仙为高，但实际盈利只是1.65亿美元，该股的估值绝对不便宜；2017年的预测市盈率为134倍，但未来3年每年券商的综合预测有60倍至70倍。

Netflix每客月费7.99美元，笔者用的家庭套装月费只是90几蚊港纸，有5个户口，成员可以因应自己的喜好选择自己的内容，颇为划算。不过，已有心理准备迟早会加价。最近该公司甚受欢迎的电视剧为The Crown，内容讲述「事头婆」伊利沙白二世因父亲去世，年纪轻轻便要登基接掌王位的种种经历，穿插着当年首相邱吉尔如何辅助这位小妹妹做皇帝，加上作为人妇的伊利沙白角色矛盾，皇夫菲腊亲王做跟得老公之无奈，还有皇妹玛嘉烈公主之野性，恋上有妇之夫唐生上校的情史，但最终因教会阻挠而分手。

剧中不断反映皇室规条的桎梏，还有邱吉尔恋栈权位与党内高层的斗法，简直包含所有电视肥皂剧的元素，Netflix也凭此剧名利双收。可以想像此剧更轰动的续集会是戴妃的一生。

网络电视面向全球观众，怎样制作一套人人有兴趣的长剧，确要花些心思，Netflix没有公布观众的市场分布，但从其内容而言，英国应该是一大海外市场，加上英国的前殖民地遍布各大洲，对「事头婆」及英国皇室的故事自然能勾起不少人的兴趣。Netflix的另一套长寿网剧是《纸牌屋》（House of Cards），今年将会是第五年播放。

该公司2013年开始自行制作节目，去年为内容投资50亿美元，今年预算为60亿美元，不少券商不看好，因为这是烧银纸的游戏，迄今该公司的自由现金流仍是负数。

网络电视的优势在于不受地域所限，毋须像有线电视般要拖住条线，它的兴起已令有线电视业濒危，谁会再用几十美元的月费订购呢？网络电视的国际市场竞争也愈趋激烈，除了Netflix，亚马逊、CBS及BBC也在这方面扩张，国际巨头之外，各地的本土公司亦会进入市场，百花齐放，关键是谁能以最短时间抢占最大市场空间，内容制作能力是决定性因素。本港的电视广播 及电盈 在亚洲区内也积极拓展这方面业务，两公司的估值完全未反映这方面的前景，日后有篇幅再谈。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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