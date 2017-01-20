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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 09:07 BJT

《全球汇市》美元在特朗普宣誓就职前持稳，欧元反弹

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0653  1.0663  -0.09  +1.33  1.0513
    美元/日圆            115.06  114.86  +0.17  -1.55  116.87
    欧元/日圆         122.57  122.46  +0.09  -0.46  123.14
    美元/瑞郎            1.0066  1.0060  +0.06  -1.10  1.0178
    英镑/美元            1.2329  1.2341  -0.10  -0.06  1.2336
    美元/加元            1.3323  1.3318  +0.04  -0.80  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8487  6.8459  +0.04  -1.78  6.9726
    澳元/美元            0.7554  0.7558  -0.05  +4.70  0.7215
    新西兰元/美元        0.7184  0.7186  -0.03  +3.50  0.6941
    澳元/日圆         86.940  86.800  +0.16  +3.11  84.320
    新西兰元/日圆     82.670  82.500  +0.21  +1.85  81.170
    英镑/日圆         141.88  141.74  +0.10  -1.49  144.02
    澳元/新西兰元     1.0513  1.0507  +0.06  +1.25  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 汪红英/陈宗琦/王颖/张若琪 审校 杜明霞/李爽/王兴亚)
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