《全球汇市》美元在特朗普宣誓就职前持稳，欧元反弹

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月25日
--在前三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目稳步推进前提下，中国财政部第四批PPP示范项目申报准备工作已经在进行中。按照流程，预计一个多月后各地可以完成项目申报准备。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0653 1.0663 -0.09 +1.33 1.0513 美元/日圆 115.06 114.86 +0.17 -1.55 116.87 欧元/日圆 122.57 122.46 +0.09 -0.46 123.14 美元/瑞郎 1.0066 1.0060 +0.06 -1.10 1.0178 英镑/美元 1.2329 1.2341 -0.10 -0.06 1.2336 美元/加元 1.3323 1.3318 +0.04 -0.80 1.3430 美元/离岸人民币 6.8487 6.8459 +0.04 -1.78 6.9726 澳元/美元 0.7554 0.7558 -0.05 +4.70 0.7215 新西兰元/美元 0.7184 0.7186 -0.03 +3.50 0.6941 澳元/日圆 86.940 86.800 +0.16 +3.11 84.320 新西兰元/日圆 82.670 82.500 +0.21 +1.85 81.170 英镑/日圆 141.88 141.74 +0.10 -1.49 144.02 澳元/新西兰元 1.0513 1.0507 +0.06 +1.25 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 汪红英/陈宗琦/王颖/张若琪 审校 杜明霞/李爽/王兴亚)
--在前三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目稳步推进前提下，中国财政部第四批PPP示范项目申报准备工作已经在进行中。按照流程，预计一个多月后各地可以完成项目申报准备。
* 美联储最新会议记录措辞并不像预期那般强硬 * 欧元朝着六个半月高点逐步回升 * 加拿大央行对经济乐观的看法提振加元 路透东京5月25日 - 美元周四盘初处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，欧元朝着六个半月高点逐步回升。 周三公布的最新一次政策会议记录显示，美联储决策官员同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 会议记录料表明美联储对于加息愈发谨慎，并打击美元稍早的反弹势头。围绕美国总统特朗普的政治疑虑最近拖累美元。 美元兑日圆 持平报111.570，脱离上日所及一周高位112.130. 欧元兑美元 涨0.1%报1.1230，升向周二所及六个半月高点1.1268，隔夜曾低见1.1168。 欧元本月上扬，受益于法国政治疑虑消退及欧元区乐观数据等因素。 “美元在联储会议记录公布后下跌，欧元因而恢复涨势。欧元有动能超越1.1300美元关卡，涨势或将继续升向1
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================