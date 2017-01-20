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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 08:51 BJT

《汇市简讯》美元/韩元走低，等待中国数据公布

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* 美元/韩元从上日收盘价1,177.6走软至1,176.2，走势偏空

* 波林格下降通道上缘降至1,179.4

* 短线目标在1,171.3的日线一目均衡云区支撑位

* 中国即将公布经济数据，如果数据良好，可能提振新兴市场风险偏好

(完)

(编译 张涛；审校 王兴亚)
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