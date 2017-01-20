港报财经评论：上证沽压有限，等候春节行情--经济日报1月20日

上证沽压有限 等候春节行情/ 林瑞芬

港股经周三急升，昨回气，恒指 收报23,049点，跌0.2%；国指 收报9,792点，跌0.1%，大市成交额553.6亿港元。

农历长假将近，深沪港股通下周中暂停，低交投的情况实在难望可于短期扭转。不过，年初至今，人币已暂时回稳（但以美元兑人币仍守6.8，未言全扭人币中期淡势），美滙指数在特朗普即将正式就任总统下而获利回吐，港股借来时机反弹，技术上，恒指守于22,000无碍。有限资金，推升大市，个股个别炒作为主。

技术上，恒指短期主要阻力而言，略为跌破23,000之后，自去年9月延伸的下降轨阻力（现近23,300）乃一关键阻力位。国指而言，虽然逼近下降轨，但暂无把握作强势突破，始终10,000阻力甚强，好友除非好有把握取关一万，不然，就算突破到下降轨，试9,800、9,900，也容易被淡友反击。国指走向始终要A股市场导引，目前上证 守稳于自去年8月延伸的上升轨支持近3,050，需要等候升穿自去年11月延伸的短期下降轨阻力位近3,150，才摆脱调整，昨收3,101。上证未摆脱调整浪前，国指料守稳支持9,500，守稳仍有机会再探10,000可能性。

上证技术上仍守近数个月所筑上升轨，调整压力有限，投资者似乎在等紧一个「春节红包行情」。

据招商证券统计，过去15年中（2002年至2016年），春节前后A股大概率上涨，春节前五个交易日持股至后五个交易日，上证指数上涨概率为93%，平均涨幅4.4%。春节前五个交易日，上涨概率93.3%，平均涨幅2.8%；春节后五个交易日，上涨概率80%，平均涨幅1.6%。招商认为今年春节红包行情也值得期待，一来，一季度是信贷高峰，流动性相对宽裕。二来，元旦、春节后流动性均会明显缓解。三来，保险机构一季度保费增加较多，客观上可供支配的资金增加。四来，春节之后不久就是全国「两会」，投资者普遍对全国「两会」有正面预期。

年初至今，改革概念中资股受捧，如周二中船防务 爆升，昨日则有东北电气 急抽升14.4%，启示有买盘提前部署，正在热身。另外，据中登公司最新公布资料显示，去年12月社保基金新增A股开户数达到6户，沪深两市分别新增开户3户。若假设每只社保组合都要沪深两市开户，或许意味着去年12月新增了3个社保组合。这是时隔16个月社保基金再次开户，有评估是养老金将入市的准备。

对养老金年内何时入市，节奏、规模还说不得准。不过，有分析基本养老金入市只差最后一步，预计春节后正式入市运作。根据内地东方证券指出，全国社保基金理事会已经于近期正式启动了组合招标程序，也就是说把之前12月初确定的21家负责基本养老金投资的管理机构，按照权益、债券、现金、量化四大方向进行评议以及产品资格审议，目前部分方向的组合招标已经完成。基本养老金正式投资入市需要分以下几个步骤，目前已做到第三步，去年12月确定的21家专业投资管理机构。只差最后一步，就是资金正式投资运作入市了，也就是基本养老金证券投资管理帐户的帐户开立，然后资金拨付，进行投资。预计春节前基本养老金证券投资管理帐户开立是没问题的，但是养老金正式配置于权益、债券、现金、量化这四个方向，可能要到春节之后。

此外，东方证券指出，由于省政府层面的养老基金运营必须考虑当期收支平衡，否则将对地方财政带来巨大压力，以及地方养老压力的加重，预留的支付费用不会低，年内首批养老金应该不会超出市场预期，首批委托投资运营的资金应该在5,000亿元人民币以下，入市的规模可能不会超过1,000亿元。广发证券则相对乐观，以养老金累计结余接近4万亿元（2015年），经估算，其中可交给社保基金进行投资运营的资金约2万亿元；根据《基本养老保险基金投资管理办法》规定，养老金投资股票（或股票型）产品的比例不得高于养老基金资产净值的30%，养老金入市料不会直接达到上限，参照社保基金（入市比例12%左右）和险资（上限30%，入市比例14%左右）的历史资料，估计本次养老金入市的比例在12%左右，规模接近2,500亿元，仅占A股总市值的0.45%，整体影响不大。

综合而论，养老金入市有助A股的稳定，但初期入市规模较少，起心理作用多于实际，难以大刺激A股变狂牛。（完）

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