《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日

**上海证券报**

--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。

--IDG资本与中国泛海控股集团宣布，双方已签署最终协议，将全面收购美国国际数据集团（IDG集团）。本次交易标的包括IDG集团旗下的国际数据公司、媒体业务板块IDG Communications和投资业务板块IDG Ventures。

**证券时报**

--深圳市规划国土委网站正式发布《商品住宅和商务公寓预现售管理操作细则》，细则要点包括建立商品住房和商务公寓预售审批预审查制度，各管理局申请预售之前为项目给出指导价格；首次申请预售项目，申请均价不能明显高于周边同类户型在售均价，如果周边无同类在售项目参考的，可参照周边二手房价格。

--周四拍卖的北京门头沟地块被京投+首开+保利+龙湖+远洋五家房企组成的超级联合体以63.3亿元人民币拿下，最高售价4.7091万元/平方米。

**21世纪经济报 道**

--宝武钢铁集团去年营收3,072亿元，利润扭亏为盈至70.2亿元，同比增利179亿元。

**人民日报**

--重庆市第四届人民代表大会第五次会议周四选举张国清为重庆市市长。

--国家邮政局发布2016年四季度中国快递发展指数（CEDI），并预计2017年一季度快递业务量将超过80亿件，同比增长44%；快递业务收入将超过1,000亿元，同比增长38%。(完)