港报社评：从三方面审视特首人选--明报1月20日

曾俊华辞任财政司长获批准后，宣布参选下任行政长官。就特首选情，除了泛民阵营意向尚未明确之外，已经表明参选4人，随着林郑月娥和曾俊华先后宣布参选，连同胡国兴和叶刘淑仪，未来约两个月相信都会使出浑身解数，向选委拉票，选情激烈可期。汲取上届特首选举的教训，期望今次选举是君子之争，不会因而进一步撕裂社会；另外，香港需要一个怎样的特首，是整体社会（选委与市民）需要思考和审视的问题。

所谓君子之争，是指竞选过程和体待选举结果而言。2012年特首选举，唐英年和梁振英虽然同属建制派，惟两大阵营在竞选过程互相攻讦，反目成仇，建制派因而分裂，迄今一些人对选举结果仍然愤愤不平，梁振英陷于管治困局，与此有一定关系。今次选举，即使泛民阵营推派代表参选，相信主要仍然是建制阵营相互竞逐格局，香港社会不应承受更多、更大撕裂，选委须密切监察参选人是否使出不正当招数，视之为选票投向的标尺；设若有参选人搞小动作或阴谋诡计，选委应予唾弃。另外，各个阵营在3月26日之后，都要接受选举结果，切勿再如5年前继续斗争撕裂社会。

至于现阶段香港需要一个怎样的特首，可从三方面审视。首先，参选人须有愿景，向选委和市民展示要把香港带往什么方向。此外，参选人还须展示有管治能力。政客选举时夸夸其谈，耍嘴皮、骗选票的伎俩，见得多了，因此，需要检视参选人是否真的有心去做。香港累积的深层次矛盾，在政治、经济、社会、民生等领域统统都有，与周边地区比较发展滞后，竞争力也有落后之虞，要重拾光华，需详细规划、大力推动改革，特首统率特区政府，若怠惰或为「明哲保身」，遇难而退，则香港只会愈趋不济和沉沦。

因此，一个自我期许有作为的特首，十分重要；设若认为香港可以无为而治，不符合实际景况需要。审视参选人是否肯承担、有作为，只能从他们既往工作表现和政绩来衡量。已知4名参选人，在公职岗位都有一段长时间，他们的工作态度和表现，不难知悉并据之以判别。

第二方面是特首须得到中央信任。港澳办主任王光亚提到特首的条件时，就中央信任这一点，并没有解释，有理由相信所指信任，是中央对特首在政治上的信任，包括特首会否顾及国家安全和利益，行事会否遵从和配合中央的要求和指示。中国面对美国「亚太再平衡」的挤压，周边安全环境、国家统一以至领土完整等，都十分严峻，特别是特朗普表露出来的对中国的敌意，不单是钓鱼岛、台湾、南海，美国会否把香港视为一张牌，用以对付中国，也是未知之数。此外，不少事务涉及中央与香港的关系，例如人民币业务等，设若中央不信任特首，连带对香港的信心也打折扣，则本港推动相关事务，也会困难重重。

中央对于特首的信任，自会有一套要求，具体如何无从得知。在本港，就近年发生的事态，有关「港独」和「自决」等分离主张，参选人的认知和应对，相信会是中央审视特首信任程度的观察点。香港是中国不可分离的部分，设若特首在这方面稍有犹豫，不单中央对其不信任，市民也不应该认同和支持。因此，参选人对「港独」、「自决」取态折射出来的中央信任，应该是选委投票意向的重要依据。

第三方面是特首须得到港人拥护。梁振英治港遇到的困局，说明特首获得中央信任的同时，需要得到港人认同和支持，否则也不能有效管治。梁振英的遭遇有诸般原因，包括2012年特首选举导致建制阵营分裂、政改而至社会撕裂，加上他处事欠缺圆融、树敌太多等，虽然不完全是他的问题，惟结果是在本地欠缺足够支持而退下来，说明港人拥护十分重要。此所以特首选举虽然是小圈子选举，参选人仍然要造势，争取市民认同和支持，事实上，参选人的民望会影响选委的投票抉择。

特首角色地位特殊，须分别向中央和港人负责，严格而言，中央与港人利益理应一致，不存在根本扞格，只是近年政治生态恶化，政治势力把中央与港人利益对立起来；另外，今次选举泛民阵营拥有至少325票，正在筹谋扮演关键少数的「造王」角色。今次泛民整合，本来是冲着梁振英而来，现在Anyone But CY做到了，惟事态发展是泛民继续操作，提出所谓梁振英2.0等说法，对付被认为中央属意的参选人，即是要做到Anyone But the Chosen（除了中央属意其他人皆可）。参选人若认同中央与港人利益对立的政治路线，是否适合当特首，需要选委观察和考虑。

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