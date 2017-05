港报社评：从三方面审视特首人选--明报1月20日

曾俊华辞任财政司长获批准后,宣布参选下任行政长官。就特首选情,除了泛民阵营意向尚未明确之外,已经表明参选4人,随着林郑月娥和曾俊华先后宣布参选,连同胡国兴和叶刘淑仪,未来约两个月相信都会使出浑身解数,向选委拉票,选情激烈可期。汲取上届特首选举的教训,期望今次选举是君子之争,不会因而进一步撕裂社会;另外,香港需要一个怎样的特首,是整体社会(选委与市民)需要思考和审视的问题。

所谓君子之争,是指竞选过程和体待选举结果而言。2012年特首选举,唐英年和梁振英虽然同属建制派,惟两大阵营在竞选过程互相攻讦,反目成仇,建制派因而分裂,迄今一些人对选举结果仍然愤愤不平,梁振英陷于管治困局,与此有一定关系。今次选举,即使泛民阵营推派代表参选,相信主要仍然是建制阵营相互竞逐格局,香港社会不应承受更多、更大撕裂,选委须密切监察参选人是否使出不正当招数,视之为选票投向的标尺;设若有参选人搞小动作或阴谋诡计,选委应予唾弃。另外,各个阵营在3月26日之后,都要接受选举结果,切勿再如5年前继续斗争撕裂社会。

至于现阶段香港需要一个怎样的特首,可从三方面审视。首先,参选人须有愿景,向选委和市民展示要把香港带往什么方向。此外,参选人还须展示有管治能力。政客选举时夸夸其谈,耍嘴皮、骗选票的伎俩,见得多了,因此,需要检视参选人是否真的有心去做。香港累积的深层次矛盾,在政治、经济、社会、民生等领域统统都有,与周边地区比较发展滞后,竞争力也有落后之虞,要重拾光华,需详细规划、大力推动改革,特首统率特区政府,若怠惰或为「明哲保身」,遇难而退,则香港只会愈趋不济和沉沦。

因此,一个自我期许有作为的特首,十分重要;设若认为香港可以无为而治,不符合实际景况需要。审视参选人是否肯承担、有作为,只能从他们既往工作表现和政绩来衡量。已知4名参选人,在公职岗位都有一段长时间,他们的工作态度和表现,不难知悉并据之以判别。

第二方面是特首须得到中央信任。港澳办主任王光亚提到特首的条件时,就中央信任这一点,并没有解释,有理由相信所指信任,是中央对特首在政治上的信任,包括特首会否顾及国家安全和利益,行事会否遵从和配合中央的要求和指示。中国面对美国「亚太再平衡」的挤压,周边安全环境、国家统一以至领土完整等,都十分严峻,特别是特朗普表露出来的对中国的敌意,不单是钓鱼岛、台湾、南海,美国会否把香港视为一张牌,用以对付中国,也是未知之数。此外,不少事务涉及中央与香港的关系,例如人民币业务等,设若中央不信任特首,连带对香港的信心也打折扣,则本港推动相关事务,也会困难重重。

中央对于特首的信任,自会有一套要求,具体如何无从得知。在本港,就近年发生的事态,有关「港独」和「自决」等分离主张,参选人的认知和应对,相信会是中央审视特首信任程度的观察点。香港是中国不可分离的部分,设若特首在这方面稍有犹豫,不单中央对其不信任,市民也不应该认同和支持。因此,参选人对「港独」、「自决」取态折射出来的中央信任,应该是选委投票意向的重要依据。

第三方面是特首须得到港人拥护。梁振英治港遇到的困局,说明特首获得中央信任的同时,需要得到港人认同和支持,否则也不能有效管治。梁振英的遭遇有诸般原因,包括2012年特首选举导致建制阵营分裂、政改而至社会撕裂,加上他处事欠缺圆融、树敌太多等,虽然不完全是他的问题,惟结果是在本地欠缺足够支持而退下来,说明港人拥护十分重要。此所以特首选举虽然是小圈子选举,参选人仍然要造势,争取市民认同和支持,事实上,参选人的民望会影响选委的投票抉择。

特首角色地位特殊,须分别向中央和港人负责,严格而言,中央与港人利益理应一致,不存在根本扞格,只是近年政治生态恶化,政治势力把中央与港人利益对立起来;另外,今次选举泛民阵营拥有至少325票,正在筹谋扮演关键少数的「造王」角色。今次泛民整合,本来是冲着梁振英而来,现在Anyone But CY做到了,惟事态发展是泛民继续操作,提出所谓梁振英2.0等说法,对付被认为中央属意的参选人,即是要做到Anyone But the Chosen(除了中央属意其他人皆可)。参选人若认同中央与港人利益对立的政治路线,是否适合当特首,需要选委观察和考虑。

