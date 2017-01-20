港报社评：派钱派得万箭穿心，曾营勿恃民望优势--信报1月20日

正式表态有意参选特首的第四人出现了，辞职超过一个月终于获国务院批准的前财政司司长曾俊华昨日召开记者会，宣布其参选的三大信念：信任、团结和希望。至于其竞选标志的图案，则是两座山，一座是太平山，代表财富，另一座是狮子山，象征香港精神；然而骤眼看来，那两座山亦恰似胡须曾的个人特征二撇鸡。

曾俊华的参选声明以自己的移民经验作为开场白：「我真是不希望再听到有人说要移民。移民的辛酸，我早就领会过。」正正因为移民又成为了香港的话题，不单年轻人，甚至中年人亦打算远走他方，所以他感到非常难过，决定竞逐下届行政长官，让香港变得更好。

作为第四位参选者，曾俊华展现其一贯的幽默感，而且绵里藏针，借力打力暗讽竞争对手。被问到为何那么迟才公布参选，他说自己「很守规矩」，似在揶揄对手抢缰去马的做法「不守规矩」；他又自诩习过武所以「几打得」，显然是冲着外号「好打得」的前政务司司长林郑月娥而来；然后他再说自己「从未考过第一」，但庆幸有一优点，就是愿意聆听他人意见，容易合作，不禁让人联想到「年年考第一」的林郑，处事作风可能太强硬了，未必听得进他人的意见。

综观曾俊华昨日的表现，外界最低限度有三点印象。首先，撰写演词的文胆功力相当高，甚至可说是文笔感动，轻而易举把什么「白宫发言人」的新闻统筹专员比下去。其次，竞选标志的简洁设计没有弄巧反拙，不像叶刘淑仪的那个「吂」字沦为笑柄。再者，曾俊华不卑不亢讲出了他的爱国情怀，在美国听到中国人被侮辱，激动得大打出手，并且立场坚定痛斥港独主张，质问那些极少数是非不分，妄言要搞港独的人：「凭什么去否定我们的历史，侮辱香港人的感情？」如此表态，符合「爱国者治港」的条件，却没有失诸肉麻。

单以一天或者过去一个月的公关手段衡量，曾俊华无疑功架十足，他昨天新开设的社交网站专页，所收到的表情符号绝大部分是「拇指」、「心心」和「笑脸」，梁振英专页最常出现的「嬲猪」绝无仅有，可是参选特首最重要的一个问题始终在于，有没有足够的治港能力？关于这个问题，刚巧有一点值得咀嚼玩味，梁振英发表最后一份《施政报告》之后重提旧事，表示不同意政府当年人人派六千元，声称他的六千元仍在库房没有拿（其实他拿了，只是捐了给关注大陆沙漠化的团体「寸心行动基金」而已），因为他不愿意分薄执纸皮老人家的钱。

凡是年满十八岁的香港永久性居民获派六千元的措施，出自曾俊华六年前当财爷之时的手笔。二○一一年的胡须曾，民望极低，就是为了这六千元派还是不派的两难，他面对示威者要求下台的压力，当时的绰号不是亲昵的「薯片叔叔」，而是充满贬意的「史上最废财爷」。曾俊华的原意是为市民注资强积金，但由于招式拙劣，整个社会沸腾起来，反对声音强烈，于是他勉为其难改变初衷，心不甘情不愿地破天荒直接派钱去也。

曾俊华的派钱事件足以让人提出两项质疑：第一，民望是很飘忽的，有时低，有时高，高完又可以变低，梁振英初做特首之时民望也高，曾荫权接替董建华之时民望更加高到破纪录，现在的曾俊华能够恃着民望优势而有资格做特首吗？第二，派钱派得万箭穿心，这是仕途更上一层楼担任行政长官的应有质素乎？

往绩是一个考虑，未来的展望同样是一个考虑，无论谁做特首，都要面对行政立法关系破裂的窘局，曾俊华是否能够凭其「几打得」的幽默感化解反对派的狙击，谁敢拍心口，若无政治擂台上的真功夫，一旦被负面标签，曾营公关手段再高明，也恐怕逃不掉「关公灾难」的命运。

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