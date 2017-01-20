港报社评：特首参选人，要面向全港市民--经济日报1月20日

继林郑月娥后，曾俊华昨也宣布参选特首，迄今4人表态角逐，但有力问鼎的该只有两位前司长。

不能一人一票选特首，市民仍盼未来特首尊重民意，参选人需面向700多万港人才有认受性。

林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。

两人尚未抛出治港新方案，但由于他们有能力，又熟知香港问题症结，谁能更胜任新特首，有必要先看其施政风格。

林郑和曾俊华在理念和作风迥异，林郑相信要扶持弱势社群和平衡发展，做事作风硬朗，赢得「好打得」称号，为官时有力有方法推行政策。

曾俊华则长期处理财经事务，任内奉行历来「大市场、小政府」原则，审慎理财，以守住库房为首务，作风较温和，昨表明若胜选未来首要任务是让香港休养生息。

香港过去5年几近「停摆」，行政立法关系差，经济未能转型，楼价飈升，社会撕裂，市民希望香港摆脱当前泥淖，政府施政时能聆听和尊重他们意见。

随着两名司长宣布参选，市民都希望两人不要只面向1,200名选举委员会成员，而是亦要面对700多万港人。

港人明白到现行选举游戏规则的现实，就是他们无份选特首，但一来特首带领的是所有市民的香港，而且中央开出选特首的4大条件中，亦有港人拥护一项，虽此排在爱国爱港、有管治能力、中央支持这三项之后，故港人希望中央能体察他们企盼民意受尊重，对最终谁当选特首能起一定影响力。

至于参选人方面，制度上他们确只须争取选委的选票，但不论谁胜出，上台施政始终要面对700多万市民，因此不管在竞选期间抑或当选后，都要重视、尊重民意，积极与市民沟通。

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