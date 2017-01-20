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货币新闻 | 2017年 1月 20日 星期五 09:10 BJT

国际油市：连续第二日上涨，但美国库存增加带来压力

美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，上周美国原油库存意外增加，汽油库存增幅大于预期。

EIA公布，截至1月13日该周，美国原油库存增加234.7万桶，市场预估为减少34.2万桶。

“尽管EIA周报显示库存增加，油价仍呈现区间交投，”澳新银行在报告中表示。

“在监督委员会将开会讨论流程的同时，OPEC持续强调遵守减产协议。”

布兰特原油与美国原油周线料连续两周下滑。(完)

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(编译 汪红英/陈宗琦；审校 张涛/张若琪)
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