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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 09:14 BJT

台湾汇市：12月台币实质有效汇率指数升至105.97，创八年半高位--BIS

路透台北1月20日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，12月台币实质有效汇率指
数升至105.97，创下八年半的高位；只不过仍低于韩元的110.65。    
    
    台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。

    台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(bit.ly/2jEu1Hp)

    2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。

    台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。

    以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较：
    
    时间               台币REER        韩元REER
    2016/12            105.97         110.65
    2016/11            105.86R        110.39
    2016/10            104.81R        111.81R
    2016/09            102.71         112.88R
    2016/08            101.99         112.01
    2016/07            101.35         110.22
    2016/06            100.17         107.37
    2016/05             99.50         106.84
    2016/04             99.94         108.87
    2016/03            100.24         106.98
    2016/02            100.22         105.52
    2016/01             99.38         108.11
    2015/12            100.94         110.04
    2015/11            102.05         110.99
    2015/10            102.08         110.09
    2015/09            101.9          107.16
    2015/08            102.54         107.72
    2015/07            103.98         109.62
    2015/06            104.33         111.72
    2015/05            103.90         113.29
    2015/04            102.91         113.90
    2015/03            101.71         112.19
    2015/02            100.62         112.27
    2015/01             99.73         113.29
    (完)
    
    参看详情，请点选国际清算银行网站(here)
        

 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
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