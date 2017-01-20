《中国已公布新股发行上市日程表》--1月20日

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月25日
--在前三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目稳步推进前提下，中国财政部第四批PPP示范项目申报准备工作已经在进行中。按照流程，预计一个多月后各地可以完成项目申报准备。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/20 沪 镇海股份 603637 2,557.63 13.86 22.99 浙商证券 1/24 1/20 深 恒锋信息 300605 2,100 9.40 22.97 中泰证券 1/24 1/20 深 康泰生物 300601 4,200 3.29 22.94 中信建投 1/24 1/23 沪 科森科技 732626 5,266.67 *18.85 *20.75 海通证券 1/25 1/23 沪 新坐标 732040 1,500 16.44 22.99 国信证券 1/25 1/23 深 拓斯达 300607 1,812 18.74 22.98 安信证券 1/25 1/24 沪 安正时尚 732839 7,126 -- -- 中信证券 1/26 1/24 沪 欧派股份 732208 2,021 -- -- 广发证券 1/26 *1/24 深 思特奇 300608 1,685.5 16.16 22.98 东方花旗 1/26 1/25 深 晨化股份 300610 2,500 -- -- 中航证券 2/3 1/25 沪 茶花股份 732615 6,000 -- -- 国金证券 2/3 1/26 深 高斯贝尔 002848 4,180 -- -- 招商证券 2/6 1/26 深 汇纳科技 300609 2,500 -- -- 安信证券 2/6 2/9 沪 重庆建工 730939 18,150 3.12 22.92 华融证券 2/13 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 1/20 沪 凯众股份 2,000 16.01 22.98 东北证券 1/20 沪 艾迪精密 4,400 6.58 22.98 海通证券 1/20 深 华凯创意 3,060 5.21 22.95 西部证券 1/20 深 泰嘉股份 3,500 6.08 22.96 国信证券 1/20 深 诚迈科技 2,000 8.73 22.99 万联证券 *1/23 沪 中国银河 60,000 6.81 7.02 中信证券 中信建投 国泰君安 *1/23 深 雄塑科技 7,600 7.04 22.98 广发证券 *1/23 深 吉大通信 6,000 5.53 22.99 海通证券 -- 深 张家港行 18,076 4.37 14.64 东吴证券 -- 沪 集友股份 1,700 15.00 22.97 国海证券 -- 沪 白银有色 69,800 1.78 556.25 中信建投 信达证券 -- 沪 法兰泰克 4,000 7.32 22.88 招商证券 -- 沪 华达科技 4,000 31.18 19.83 中泰证券 -- 深 同兴达 2,400 15.99 22.99 海通证券 -- 沪 正裕工业 2,667 11.63 20.11 广发证券 -- 深 瑞特股份 2,500 13.73 17.35 海通证券 -- 深 会畅通讯 1,800 9.70 22.97 兴业证券 -- 深 飞荣达 2,500 14.82 15.10 国金证券 -- 深 立昂技术 2,570 4.55 22.99 海通证券 -- 沪 数据港 5,265 7.80 22.99 中信建投 -- 沪 百傲化学 3,334 9.24 22.92 申万宏源 -- 沪 奇精机械 2,000 21.13 22.99 国信证券 -- 深 金太阳 2,230 8.36 22.97 申万宏源 -- 沪 德创环保 5,050 3.60 22.97 民生证券 -- 深 盐津铺子 3,100 9.14 22.99 西部证券 -- 深 英联股份 3,000 8.33 22.96 国海证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 乔艳红)
--在前三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目稳步推进前提下，中国财政部第四批PPP示范项目申报准备工作已经在进行中。按照流程，预计一个多月后各地可以完成项目申报准备。
* 美联储最新会议记录措辞并不像预期那般强硬 * 欧元朝着六个半月高点逐步回升 * 加拿大央行对经济乐观的看法提振加元 路透东京5月25日 - 美元周四盘初处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，欧元朝着六个半月高点逐步回升。 周三公布的最新一次政策会议记录显示，美联储决策官员同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 会议记录料表明美联储对于加息愈发谨慎，并打击美元稍早的反弹势头。围绕美国总统特朗普的政治疑虑最近拖累美元。 美元兑日圆 持平报111.570，脱离上日所及一周高位112.130. 欧元兑美元 涨0.1%报1.1230，升向周二所及六个半月高点1.1268，隔夜曾低见1.1168。 欧元本月上扬，受益于法国政治疑虑消退及欧元区乐观数据等因素。 “美元在联储会议记录公布后下跌，欧元因而恢复涨势。欧元有动能超越1.1300美元关卡，涨势或将继续升向1
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================