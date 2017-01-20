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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 09:25 BJT

《中国人民币有效汇率变动情况表》--1月20日

路透上海1月20日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 
    
    国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，
为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
    
    12月人民币名义有效汇率指数升0.80%至118.55，为连续三个月上升，并与实际有效汇
率同创半年新高，上月修正后为升0.33%。 
    
    **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率**   
              实际有效汇  实际环比  名义有效汇   名义环比
              率                    率           
  2016年12月      122.86     1.04%       118.55     0.80%
  2016年11月       121.6     0.57%       117.61     0.33%
  2016年10月      120.91    -0.20%       117.22     0.23%
   2016年9月      121.15     0.31%       116.95    -0.10%
   2016年8月      120.77    -0.80%       117.07    -0.74%
   2016年7月      121.74    -1.04%       117.94    -1.30%
   2016年6月      123.02    -1.69%       119.49    -1.32%
   2016年5月      125.13    -0.85%       121.09    -0.18%
   2016年4月       126.2    -1.86%       121.31    -1.33%
   2016年3月      128.59    -1.71%       122.95    -0.76%
   2016年2月      130.83     0.82%       123.89    -0.78%
   2016年1月      129.76    -0.39%       124.86    -0.83%
  2015年12月      130.27    -0.55%       125.91    -1.09%
    
    **中国外汇交易中心人民币兑各币种中间价月平均汇率**    
                            2016年12月  较上月涨跌
 美元                           6.9182      -1.17%
 欧元                           7.2925       1.27%
 百日圆                         5.9692       5.99%
 港元                          0.89164      -1.13%
 英镑                           8.6356      -1.59%
 澳元                            5.082       1.44%
 新西兰元                       4.8683       0.46%
 新加坡元                       4.8196       0.67%
 瑞士法郎                        6.786       1.23%
 加元                            5.185      -1.88%
 林吉特                         0.6425       1.90%
 卢布                           8.9694      -4.76%
 兰特                           2.0042      -1.43%
 韩元                           170.93       0.62%
 迪拉姆                        0.53056      -1.20%
 里亚尔                        0.54187      -1.18%
 
     注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com
.cn). 
         2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基
期,名义有效汇率及实际有效汇率都为100. 
         3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程
中,有效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效汇率等于其货币与所有贸易伙
伴国货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响,就可以得
到实际有效汇率.(完)

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
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