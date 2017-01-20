《中国人民币有效汇率变动情况表》--1月20日

路透上海1月20日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86， 为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。 12月人民币名义有效汇率指数升0.80%至118.55，为连续三个月上升，并与实际有效汇 率同创半年新高，上月修正后为升0.33%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环比 率 率 2016年12月 122.86 1.04% 118.55 0.80% 2016年11月 121.6 0.57% 117.61 0.33% 2016年10月 120.91 -0.20% 117.22 0.23% 2016年9月 121.15 0.31% 116.95 -0.10% 2016年8月 120.77 -0.80% 117.07 -0.74% 2016年7月 121.74 -1.04% 117.94 -1.30% 2016年6月 123.02 -1.69% 119.49 -1.32% 2016年5月 125.13 -0.85% 121.09 -0.18% 2016年4月 126.2 -1.86% 121.31 -1.33% 2016年3月 128.59 -1.71% 122.95 -0.76% 2016年2月 130.83 0.82% 123.89 -0.78% 2016年1月 129.76 -0.39% 124.86 -0.83% 2015年12月 130.27 -0.55% 125.91 -1.09% **中国外汇交易中心人民币兑各币种中间价月平均汇率** 2016年12月 较上月涨跌 美元 6.9182 -1.17% 欧元 7.2925 1.27% 百日圆 5.9692 5.99% 港元 0.89164 -1.13% 英镑 8.6356 -1.59% 澳元 5.082 1.44% 新西兰元 4.8683 0.46% 新加坡元 4.8196 0.67% 瑞士法郎 6.786 1.23% 加元 5.185 -1.88% 林吉特 0.6425 1.90% 卢布 8.9694 -4.76% 兰特 2.0042 -1.43% 韩元 170.93 0.62% 迪拉姆 0.53056 -1.20% 里亚尔 0.54187 -1.18% 注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com .cn). 2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基 期,名义有效汇率及实际有效汇率都为100. 3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程 中,有效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效汇率等于其货币与所有贸易伙 伴国货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响,就可以得 到实际有效汇率.(完) (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)