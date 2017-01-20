金属期市：伦铜小幅上涨，等待中国数据及特朗普就任

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月25日
--在前三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目稳步推进前提下，中国财政部第四批PPP示范项目申报准备工作已经在进行中。按照流程，预计一个多月后各地可以完成项目申报准备。
截至发稿时，中国已经公布上述数据。
中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%。
12月规模以上工业增加值同比增长6%，1-12月固定资产投资同比增长8.1%，均低于路透调查预估中值6.1%和8.3%。
统计局并公布，12月社会消费品零售总额同比增长10.9%，路透调查中值为10.7%。中国2016年全年民间固定资产投资同比增长3.2%。
美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施，大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
就在特朗普正式就任美国总统前夕，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周四称，鉴于货币政策仍适度宽松，美联储应继续缓慢升息，从而使就业岗位充裕，并使通胀维持在低位。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/陈宗琦；审校 张涛/汪红英)
--在前三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目稳步推进前提下，中国财政部第四批PPP示范项目申报准备工作已经在进行中。按照流程，预计一个多月后各地可以完成项目申报准备。
* 美联储最新会议记录措辞并不像预期那般强硬 * 欧元朝着六个半月高点逐步回升 * 加拿大央行对经济乐观的看法提振加元 路透东京5月25日 - 美元周四盘初处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，欧元朝着六个半月高点逐步回升。 周三公布的最新一次政策会议记录显示，美联储决策官员同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 会议记录料表明美联储对于加息愈发谨慎，并打击美元稍早的反弹势头。围绕美国总统特朗普的政治疑虑最近拖累美元。 美元兑日圆 持平报111.570，脱离上日所及一周高位112.130. 欧元兑美元 涨0.1%报1.1230，升向周二所及六个半月高点1.1268，隔夜曾低见1.1168。 欧元本月上扬，受益于法国政治疑虑消退及欧元区乐观数据等因素。 “美元在联储会议记录公布后下跌，欧元因而恢复涨势。欧元有动能超越1.1300美元关卡，涨势或将继续升向1
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================