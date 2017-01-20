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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 10:24 BJT

金属期市：伦铜小幅上涨，等待中国数据及特朗普就任

截至发稿时，中国已经公布上述数据。

中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%。

12月规模以上工业增加值同比增长6%，1-12月固定资产投资同比增长8.1%，均低于路透调查预估中值6.1%和8.3%。

统计局并公布，12月社会消费品零售总额同比增长10.9%，路透调查中值为10.7%。中国2016年全年民间固定资产投资同比增长3.2%。

美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施，大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。

就在特朗普正式就任美国总统前夕，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周四称，鉴于货币政策仍适度宽松，美联储应继续缓慢升息，从而使就业岗位充裕，并使通胀维持在低位。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/陈宗琦；审校 张涛/汪红英)
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