《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国经济首季料延续“暖冬”，窗口期降临着力防风险促改革

在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。

--中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部

中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。

--《分析师观点》台湾12月外销订单年增6.3%低于市场预估，电子产品高峰已过

台湾经济部公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。

--路透调查：台湾第四季经济成长率料达七季最高至3.1%，因出口相对亮眼

路透调查13家金融机构中值显示，台湾第四季经济成长率料创下七季以来最高，较去年同期成长3.1%，因第四季出口相对亮眼。

【金融】

--中国央行：对大行开展28天期“临时流动性便利”操作，以更有效实现流动性传导

中国央行称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。

--中国金融：央行“定向定时”降准平稳春节流动性，和MLF相比“一箭多雕”

在流动性最为波动的农历春节期间，中国央行通过“定向+定时”方式下调存款准备金率以平稳市场。分析师指出，“双定向”的方式避免了在MLF操作中质押券量不足的问题，并提高了交易商在货币市场中的货币传导意愿。

--《台湾金融市场一周展望》股汇关注特朗普就职演说，年后指数有望再攻高

台股周线收跌0.5%。分析师称，台股下周二封关，春节前指数料将维持区间整理格局，年后新春开红盘，指数有机会越过9,450点波段高点，投资人若想抱股过年应无伤大雅；惟投资人应稳中求进、选股不选市，高、中、低价股都有表现的机会，跟着法人选股赚钱机会较大。

【固定收益】

--《分析》中国央行定向定时降准+逆回购维稳跨节资金，稳健中性基调未改

随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。

--中国货币市场：资金压力缓和回购利率大幅回落，供给恢复改善节前预期

中国银行间市场资金面压力明显缓和，随着大行供给恢复，融资难度下降，回购利率从前日高位跳水。交易员称，流动性改善或因央行公开市场、SLF(常备借贷便利)等工具的效果显现；随着资金供需矛盾减轻，本周到期的MLF(中期借贷便利)暂未续做带来的紧张情绪也有所缓解。

--中国货币市场：资金压力缓和回购利率大幅回落，供给恢复改善节前预期

中国银行间市场资金面压力明显缓和，随着大行供给恢复，融资难度下降，回购利率从前日高位跳水。交易员称，流动性改善或因央行公开市场、SLF(常备借贷便利)等工具的效果显现；随着资金供需矛盾减轻，本周到期的MLF(中期借贷便利)暂未续做带来的紧张情绪也有所缓解。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小升中国数据影响有限，市场静待特朗普宣誓就职

人民币兑美元即期早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。

--人民币汇率：12月实际与名义有效汇率续升，惟七年来首现年度下跌--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升，经济数据偏好提振市场情绪大盘延续反弹

中国股市沪综指收升。分析师表示，今日公布经济数据略偏好，对市场情绪有所提振，大盘延续反弹行情，对已破位的技术指标进行修复。但春节长假临近，投资者交易意愿逐渐减弱，料节前仍以低位震荡为主。

--《分析》新年减产新举措，中国重工业化解过剩产能任重而道远

随着中国努力化解钢铁和煤炭行业产能过剩，新的一年料迎来新一轮削减措施。但鉴于提高重工业效率之路任重而道远，这些新措施就好比沧海一粟。

--《技术分析》中国股市沪综指续维持3,100点附近波动

中国股市沪综指本周探底3,044点回升，整体维持3,100点附近震荡。技术面显示，市场内生动量不足，长假前交投趋向清淡，惟国家队持续于3,100点下方护盘，短线股指料继续围绕该点位窄幅波动；中线看，股指下探获30周均线支撑回升，但反弹力度有限，后市仍有反复。

--中国个股：长江电力去年净利同比增八成，主要是收购资产带来增量

中国最大水利企业--长江电力刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。

--中国企业：铁路物资集团债务重组方案正式落地，将加快推进优质业务重组上市

中国铁路物资(集团)总公司宣布，其与银行债委会成员和私募债持有人正式签署债务重组协议，标志着中国铁物自去年4月5日启动的债务重组历时仅九个月进入具体落地操作实施阶段。

--中港个股：中信证券2016年净利同比降近五成，受市场环境影响--业绩快报

中国最大券商--中信证券公布业绩快报称，受市场环境的整体情况影响，公司2016年度经营业绩较2015年同期下降。其中营业收入380亿元人民币，同比下滑32.2%；归属于母公司股东的净利润103.7亿元，亦同比减少47.6%。

--中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日

中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。

--中国企业：紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目，主打存储芯片

中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。

--中国企业：车企和谐富腾计划投资17亿美元在南京建厂，生产电动汽车

中国电动汽车创业公司和谐富腾(Future Mobility)计划在中国南京设厂，投资规模为116.4亿元人民币(17亿美元)，旨在抓住中国及其他地区电动汽车需求上升的机会。

--企业结盟：大众中国区CEO称，计划与江淮汽车2018年合作生产出首批汽车

大众汽车中国区CEO海兹曼(Jochem Heizmann)称，大众汽车计划2018年与中国安徽江淮汽车(JAC Motors)600418.SS合作生产出首批汽车，期待双方的合资公司能在今年上半年获得政府批准。

--中国个股：中国电影拟购法国YMAGIS 15%股权，并投资影片《速度与激情8》

中国电影股份有限公司公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。

--香港个股：粤海投资以近38亿港元收购粤海置地控股权，整合集团地产资产

主要从事水资源、基建、物业投资等的粤海投资宣布，拟以代价33.58亿元人民币（约37.8亿港元）收购母公司粤海控股集团持有的粤海置地73.82%股权，以拓展及整合集团的地产业务。

--中国热股：国海证券早盘初跌停，其已与“萝卜章”全部事涉机构完成协商

尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。 (完)