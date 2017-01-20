中国货币市场：资金压力缓和回购利率大幅回落，供给恢复改善节前预期

路透上海1月20日 - 中国银行间市场周五资金面压力明显缓和，随着大行供给恢复，融 资难度下降，回购利率从前日高位跳水。交易员称，流动性改善或因央行公开市场、SLF(常 备借贷便利)等工具的效果显现；随着资金供需矛盾减轻，本周到期的MLF(中期借贷便利)暂 未续做带来的紧张情绪也有所缓解。 上海一险资交易员称，早盘大行续有融出跨节期限资金，“昨天上午还能轻松出个6%的 1M，今天加权都到3.6%了；听说大行放钱后资金面就松了，钱就到处都有了。” 上海一基金交易员认为，资金转松可能是因为央行公开市场持续投放见效，以及部分银 行通过向地方央行申请SLF获得了资金；市场也有猜测央行是否通过其他渠道向大行投放了 流动性。 他并称，随着缴税、缴准影响淡化、节前提现需求逐步消化，加之不少机构已提前安排 好跨节头寸，资金需求的高峰期已过，下周预计压力不大。 中国央行公开市场周五进行1,100亿元人民币逆回购操作，其中14天期500亿元，28天期 600亿元；考虑到七天期逆回购到期日为春节假期，央行今日顺势暂停七天品种操作，恢复1 4天期逆回购操作。据此计算，本周将净投放11,300亿元，创单周净投放新高。 据路透统计，今年1月MLF到期规模为4,355亿元，到期日分布于1月13日-1月21日，分别 为1月13日到期1,015亿元，18日到期1,345亿元，19日820亿元，21日1,175亿元。中国央行 上周五对21家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作，共3,055亿元。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 11:25 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.3726 2.5578 -18.52 七天 2.6067 2.6336 -2.69 14天 3.0531 3.6085 -55.54 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 5.5100 13.4150 -790.50 七天 8.5150 8.1050 +41.00 14天 4.2050 4.4000 -19.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7200 2.7000 +2.00 七天 2.5000 3.2000 -70.00 14天 3.6000 3.3500 +25.00 Shibor 其中:隔夜 2.3760 2.3640 +1.20 七天 2.5930 2.5380 +5.50 三个月 3.8213 3.8030 +1.83 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)