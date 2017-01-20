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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 12:13 BJT

中国货币市场：资金压力缓和回购利率大幅回落，供给恢复改善节前预期

路透上海1月20日 - 中国银行间市场周五资金面压力明显缓和，随着大行供给恢复，融
资难度下降，回购利率从前日高位跳水。交易员称，流动性改善或因央行公开市场、SLF(常
备借贷便利)等工具的效果显现；随着资金供需矛盾减轻，本周到期的MLF(中期借贷便利)暂
未续做带来的紧张情绪也有所缓解。
    
    上海一险资交易员称，早盘大行续有融出跨节期限资金，“昨天上午还能轻松出个6%的
1M，今天加权都到3.6%了；听说大行放钱后资金面就松了，钱就到处都有了。”
    
    上海一基金交易员认为，资金转松可能是因为央行公开市场持续投放见效，以及部分银
行通过向地方央行申请SLF获得了资金；市场也有猜测央行是否通过其他渠道向大行投放了
流动性。
    
    他并称，随着缴税、缴准影响淡化、节前提现需求逐步消化，加之不少机构已提前安排
好跨节头寸，资金需求的高峰期已过，下周预计压力不大。

    中国央行公开市场周五进行1,100亿元人民币逆回购操作，其中14天期500亿元，28天期
600亿元；考虑到七天期逆回购到期日为春节假期，央行今日顺势暂停七天品种操作，恢复1
4天期逆回购操作。据此计算，本周将净投放11,300亿元，创单周净投放新高。 

    据路透统计，今年1月MLF到期规模为4,355亿元，到期日分布于1月13日-1月21日，分别
为1月13日到期1,015亿元，18日到期1,345亿元，19日820亿元，21日1,175亿元。中国央行
上周五对21家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作，共3,055亿元。
        
    中国今年春节假期为1月27日至2月2日。
    
    以下为主要货币市场利率报价：
 北京时间 11:25                 今日(%)   上日(%)  变动(bp)
                                                   
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                       2.3726   2.5578    -18.52
      七天                        2.6067   2.6336     -2.69
      14天                        3.0531   3.6085    -55.54
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                       5.5100  13.4150   -790.50
      七天                        8.5150   8.1050    +41.00
      14天                        4.2050   4.4000    -19.50
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                       2.7200   2.7000     +2.00
      七天                        2.5000   3.2000    -70.00
      14天                        3.6000   3.3500    +25.00
 Shibor                                                    
  其中:隔夜                       2.3760   2.3640     +1.20
      七天                        2.5930   2.5380     +5.50
      三个月                      3.8213   3.8030     +1.83
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
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