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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 10:20 BJT

台湾汇市：台币盘初涨约1角挑战31.5整数关卡，因消化外资汇入需求

路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五早盘一度走升逾1角。交易员表示，受外资汇入带动，并直接挑战31.500整数关口，后续关注外资汇入续航力道及央行态度。

他们称，台北外汇开盘一小时成交量为1.39亿美元，交投持稳但明显低于上日同时段的2.08亿美元，主要来自外资美元卖需，至于出口商对此价位的抛汇意愿则较显低落，今日料台币暂在31.500附近震荡整理，观望美国候任总统特朗普就职演说。

〞不知道早上钱就一直进来，不知道来干嘛的，央行会先守一下31.500。〞一大型银行交易员说。

本地时间10:12，台币兑美元报31.520，上日收报31.623；韩元兑美元 报1,173.7，上日收在1,177.6；台股 涨0.14%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.439/31.490，上日收在31.560。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.480-31.550。

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--《综述》美国12月房屋开工急升，上周初请失业金人数接近43年低位 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
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