台湾汇市：台币盘初涨约1角挑战31.5整数关卡，因消化外资汇入需求

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月25日
--在前三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目稳步推进前提下，中国财政部第四批PPP示范项目申报准备工作已经在进行中。按照流程，预计一个多月后各地可以完成项目申报准备。
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五早盘一度走升逾1角。交易员表示，受外资汇入带动，并直接挑战31.500整数关口，后续关注外资汇入续航力道及央行态度。
他们称，台北外汇开盘一小时成交量为1.39亿美元，交投持稳但明显低于上日同时段的2.08亿美元，主要来自外资美元卖需，至于出口商对此价位的抛汇意愿则较显低落，今日料台币暂在31.500附近震荡整理，观望美国候任总统特朗普就职演说。
〞不知道早上钱就一直进来，不知道来干嘛的，央行会先守一下31.500。〞一大型银行交易员说。
本地时间10:12，台币兑美元报31.520，上日收报31.623；韩元兑美元 报1,173.7，上日收在1,177.6；台股 涨0.14%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.439/31.490，上日收在31.560。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.480-31.550。
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--《综述》美国12月房屋开工急升，上周初请失业金人数接近43年低位 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
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* 美联储最新会议记录措辞并不像预期那般强硬 * 欧元朝着六个半月高点逐步回升 * 加拿大央行对经济乐观的看法提振加元 路透东京5月25日 - 美元周四盘初处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，欧元朝着六个半月高点逐步回升。 周三公布的最新一次政策会议记录显示，美联储决策官员同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 会议记录料表明美联储对于加息愈发谨慎，并打击美元稍早的反弹势头。围绕美国总统特朗普的政治疑虑最近拖累美元。 美元兑日圆 持平报111.570，脱离上日所及一周高位112.130. 欧元兑美元 涨0.1%报1.1230，升向周二所及六个半月高点1.1268，隔夜曾低见1.1168。 欧元本月上扬，受益于法国政治疑虑消退及欧元区乐观数据等因素。 “美元在联储会议记录公布后下跌，欧元因而恢复涨势。欧元有动能超越1.1300美元关卡，涨势或将继续升向1
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================