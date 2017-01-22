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亚洲 | 2017年 1月 23日 星期一 07:14 BJT

****主要国家经济指标预测--1月23日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值

    1月23日(一)
    1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                11月        +0.5%      +1.1%
    2100 韩国消费者信心指数                           1月          --          94
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段        现值      预估值
    
    1月20日(五)
     --  中国国内生产总值(GDP)(较上年同期)          第四季      +6.8%      +6.7%
             工业增加值                               12月      +6.0%      +6.1%
             固定资产投资(不含农户)                 1-12月      +8.1%      +8.3% 
             社会消费品零售总额                       12月     +10.9%     +10.7%
    0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)              12月      +0.4%      +0.4%
                            (较上年同期)                        +1.0%      +1.0%
    0930 英国零售销售(较前月)                         12月      -1.9%      -0.1%
                 (较上年同期)                                   +4.3%      +7.2%
             扣除能源的零售销售(较前月)                         -2.0%      -0.3%
                           (较上年同期)                         +4.9%      +7.6%
    1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)            12月      -0.2%       持平
                                  (较上年同期)                  +1.5%      +1.7%
               央行核心CPI(较前月)                              -0.3%      -0.2%
                          (较上年同期)                          +1.6%      +1.7%
    1330 加拿大零售销售(较前月)                       11月      +0.2%      +0.5%
               扣除汽车的零售销售(较前月)                       +0.1%      +0.2%
    (完)  
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王兴亚/于春红)
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