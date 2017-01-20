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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 10:37 BJT

韩国金融市场：韩股在特朗普就职前微跌，韩元走强

韩国法院周四驳回检方申请逮捕三星集团副会长李在镕的请求。 
     
    三星电子 跌近1%。
    
    Kim称，特朗普经济政策公布后，在乐观第四季企业财报的激励下，综合股价指数有望
进一步上扬。
    
    外资买超韩股，但买超规模相对较小。
    
    下跌股和上涨股分别为500家和290家。
    
    韩元兑美元 报1,172.9，较周四收盘1,177.6涨0.4%。
    
    三年期公债3月期货合约 小升0.06点报109.49.
    
     
                               0211GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元           1,172.9       1,177.6   
    日圆/韩元    10.2321/09       10.2209
    韩国公债期货 *       109.49        109.43    
    韩国综合股价指数  2,068.51      2,072.79
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
        
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    韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选            

 (编译 孙国玉/李爽  审校 王颖/艾茂林)
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