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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 10:54 BJT

****人民币综述：贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力--PDF版本****

人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。

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