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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 17:49 BJT

《中国2017年已发行企业债一览表》--1月20日

路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况:
    
 发债主体   发行规模    期限  簿记建档日  票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数       备注
          (亿元人民币)  (年)  (或招标日)
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*南漳县金财     3        7   1/19簿记建档   6.00% 上限6.30%    AA-     1.97   3-7年末偿还20%本金
  
城市建设投资公司                                                        重庆三峡担保集团提供担保
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*肇东市东盛     5        7   1/19簿记建档   6.50% 上限6.50%    AA-     1.00   3-7年末偿还20%本金
城市建设投资公司                                                  黑龙江鑫正投资担保集团提供担保
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*嘉鱼县城镇     3        7   1/18簿记建档   6.50% 上限6.50%    AA-     1.00   3-7年末偿还20%本金
建设投资公司城市停车场建设专项债                                湖北担保集团有限责任公司提供担保
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 合计          11
            
    注：1.本表格统计范围为在中债登发布公告并簿记建档(招标)的，由国家发改委审核的企业债券。
        2.项目收益债为债项评级。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 侯向明)
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