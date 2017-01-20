《中国2017年已发行企业债一览表》--1月20日

路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 黑龙江鑫正投资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *嘉鱼县城镇 3 7 1/18簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 3-7年末偿还20%本金 建设投资公司城市停车场建设专项债 湖北担保集团有限责任公司提供担保 -------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 合计 11 注：1.本表格统计范围为在中债登发布公告并簿记建档(招标)的，由国家发改委审核的企业债券。 2.项目收益债为债项评级。(完) (整理 李宏薇; 审校 侯向明)